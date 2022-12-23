Цибульская за границей ответила агрессивной продавщице, которая требовала говорить с ней на русском

По словам певицы, сперва продавщица неправильно дала ей сдачу, посчитав оплату не за две булки, а за три, а когда артистка об этом ей сообщила на английском, женщина притворилась, что не понимает сказанного.
"И она мне начинает: "Я тебя не поняла. Ты говоришь по-русски?" Я говорю: "Нет". А она мне: "А откуда ты?" Говорю, что из Украины. "Если ты из Украины, ты обязана говорить по-русски", – агрессивно. Я говорю: "Нет, мадам, стоп, потому что я тебя сейчас поставлю на место", – рассказала артистка. – В результате я забрала полностью деньги и послала ее на х...й".
Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.
В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".
В 2015 году певица родила сына Нестора. Ее муж – директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк.