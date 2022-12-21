Цибульская прокомментировала уголовное производство, открытое против ее брата – волонтера и владельца салона подержанных авто

"Твой брат Сергей занимается волонтерством, с начала полномасштабного вторжения он привозил тачки для ВСУ. А скажи: за что на него сейчас открыли уголовное производство?" – спросил у певицы ведущий Слава Демин.

"Там есть куча вопросов относительно этих уголовных производств, потому что Украина не была готова, что такое количество людей будет помогать. У нас законы, которые писались о волонтерстве, им уже 1300 лет, они были [написаны] при тех президентах, которые вообще не думали, что происходит. Поэтому это уголовное производство – оно сейчас касается не только моего брата, но и многих волонтеров, которые буквально позавчера были в Генеральной прокуратуре. Среди них очень много ребят и девушек, которые имеют особенные награды от президента, от [главнокомандующего ВСУ Валерия] Залужного, которые делали все возможное, чтобы эта помощь ехала на фронт как можно быстрее, потому что у нас нет времени играться, нам надо лупашить русню уже сейчас", – заявила артистка.

Цибульская отметила, что не готова конкретизировать свой ответ, чтобы не навредить своему брату.

"Там есть вопросы к волонтерам в Украине. Законы старые, а волонтерство работает по-другому. И есть несовместимость с законом, который существовал до войны, и тем, как надо работать сейчас", – отметила она.

Певица добавила, что в рамках уголовного производства относительно ее брата все автомобили из его автомобильного салона были конфискованы.

"Забрали все, забрали личные вещи. Забрали несанкционированно. Пришли и отжали. И это ненормально в той новой Украине, за которую мы боремся. Но в такое время, когда мы все боремся за новую Украину, я бы не хотела публично гнать на тех людей, которые пришли, потому что они считаются государственной структурой. Думаю, они недоразобрались в этих законах. Не за то наши военные на передовой погибают, чтобы не было возможности у нас в правовом поле решать вопросы и делать это на пользу государства", – подчеркнула она.