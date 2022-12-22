"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023"

"Хочу вспомнить нацотбор. Во-первых, поздравляю группу Tvorchi. Это было достойно", – сказал он.

Артист добавил, что в этом контексте вспомнил слова российского режиссера Ренаты Литвитновой.

"На какой-то там премии она сказала прикольную фразу: "Среди всего этого говна что-то хорошее нашлось", – заявил певец. – У нас все думают, что они умеют петь".

Артист также прокомментировал свое 17-е место на "Евровидении", заявив, что это "очень даже за...бись".