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22 декабря, 2022
 
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"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023"

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Melovin занял 17-е место на "Евровидении 2018"
Melovin занял 17-е место на "Евровидении 2018"
Фото: melovin_official melovin_official / Instagram

Украинский певец Melovin во время одного из своих концертов прокомментировал победу украинской группы Tvorchi в украинском нацотборе на "Евровидение 2023". Запись его комментария 22 декабря в YouTube опубликовала пользователь платформы Ксения Куприенко.

"Хочу вспомнить нацотбор. Во-первых, поздравляю группу Tvorchi. Это было достойно",  – сказал он.  

Артист добавил, что в этом контексте вспомнил слова российского режиссера Ренаты Литвитновой.

"На какой-то там премии она сказала прикольную фразу: "Среди всего этого говна что-то хорошее нашлось",  – заявил певец.  – У нас все думают, что они умеют петь". 

Артист также прокомментировал свое 17-е место на "Евровидении", заявив, что это "очень даже за...бись".

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоялся 17 декабря. В нем принимало участие 10 конкурсантов. Из-за массированных ракетных обстрелов украинских городов российскими оккупантами мероприятие проходило в укрытии.

Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы во время голосования в приложении "Дія". Ими стали фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, певица Джамала и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в "Дії". По итогам голосования зрителей и жюри победителем нацотбора стала группа Tvorchi.

Они набрали 19 баллов, 10 из которых им поставили зрители. Всего в голосовании за финалиста нацотбора приняло участие 166 762 украинца.

"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.

Теги: Рената Литвинова, Melovin, нацотбор, Евровидение 2023
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