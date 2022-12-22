"Среди говна что-то хорошее нашлось. Все думают, что они умеют петь". Melovin высказался о результатах нацотбора на "Евровидение 2023"

"Хочу вспомнить нацотбор. Во-первых, поздравляю группу Tvorchi. Это было достойно", – сказал он.
Артист добавил, что в этом контексте вспомнил слова российского режиссера Ренаты Литвитновой.
"На какой-то там премии она сказала прикольную фразу: "Среди всего этого говна что-то хорошее нашлось", – заявил певец. – У нас все думают, что они умеют петь".
Артист также прокомментировал свое 17-е место на "Евровидении", заявив, что это "очень даже за...бись".
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2023" состоялся 17 декабря. В нем принимало участие 10 конкурсантов. Из-за массированных ракетных обстрелов украинских городов российскими оккупантами мероприятие проходило в укрытии.
Членов жюри нацотбора впервые в истории выбирали украинцы во время голосования в приложении "Дія". Ими стали фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, певица Джамала и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.
Зрительское голосование также впервые в истории украинского нацотбора проходило в "Дії". По итогам голосования зрителей и жюри победителем нацотбора стала группа Tvorchi.
Они набрали 19 баллов, 10 из которых им поставили зрители. Всего в голосовании за финалиста нацотбора приняло участие 166 762 украинца.
"Евровидение 2023" состоится в Ливерпуле (Великобритания). Два полуфинала пройдут 9-го и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. Участие в конкурсе примут представители 37 стран.