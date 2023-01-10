"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди

"Я встала на гвозди. Очень горжусь собой, потому что это очень больно. Потому что я приняла эту боль. Потому что поняла, что сила не в твердости лба, а во внутреннем стержне и принятии того, что изменить не можешь. Я жива. Счастлива. Благодарна и вдохновлена", – написала артистка.

Контекст:

Цибульская родилась в 1985 году в Ровенской области. В 2007 году в составе дуэта стала победительницей шоу "Фабрика звезд" на "Новом канале". Сольную карьеру артистка начала в 2009-м.

В октябре 2020 года певица презентовала первый альбом "По барабану", посвятив его своему 35-летию. Наиболее известные песни из репертуара Цибульской – "Сукня біла", "Сонечко", "Чекаю. Цьом", "Киця".

В 2015 году певица родила сына Нестора. Ее муж – директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк.