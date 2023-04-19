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19 апреля, 2023
 
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Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец

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Ефросинина: У меня есть врачи, которые мне сами звонят, когда мне нужно сдавать анализы, потому что я их об этом попросила
Ефросинина: У меня есть врачи, которые мне сами звонят, когда мне нужно сдавать анализы, потому что я их об этом попросила
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина в интервью, которое 17 апреля опубликовано на YouTube-канале LIGA.net, призвала украинцев следить за своим здоровьем и при необходимости обращаться за помощью к специалистам.

"У меня есть врачи, которые мне сами звонят, когда мне нужно сдавать анализы, потому что я их об этом попросила. Я сковырнуться не хочу. Я еще хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец", – заявила Ефросинина.

Контекст:

Смерть Путина обсуждают многие украинские артисты. Так, украинский ведущий и волонтер Сергей Притула заявил, что Путин "должен сгнить изнутри, чтобы было очень больно".

Украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, во время своих концертов вместе со зрителями желает Путину сдохнуть"Чтобы Путин сдох", – загадал на свой день рождения украинский певец Melovin.

Летом 2022 года американский журнал Newsweek написал, что в марте на Путина было совершено покушение, а в апреле он прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, здоровье, Маша Ефросинина, смерть Путина
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