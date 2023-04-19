Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец

"У меня есть врачи, которые мне сами звонят, когда мне нужно сдавать анализы, потому что я их об этом попросила. Я сковырнуться не хочу. Я еще хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец", – заявила Ефросинина.

Контекст:

Смерть Путина обсуждают многие украинские артисты. Так, украинский ведущий и волонтер Сергей Притула заявил, что Путин "должен сгнить изнутри, чтобы было очень больно".

Украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, во время своих концертов вместе со зрителями желает Путину сдохнуть. "Чтобы Путин сдох", – загадал на свой день рождения украинский певец Melovin.

Летом 2022 года американский журнал Newsweek написал, что в марте на Путина было совершено покушение, а в апреле он прошел курс лечения от рака на поздней стадии.