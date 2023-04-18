"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне

"Чувствуете ли вы ответственность за выбор вашей сестры?" – спросила у Ефросининой журналистка.

"Конечно, нет. Как я могу отвечать за поступки другого человека? Единственное, за что я могу отвечать, наверное, за поступки своего сына. Я даже за поступки своей дочери не могу отвечать, потому что ей 20 лет будет, – заявила Ефросинина. – А как я могу нести ответственность за действия женщины, которой 37 лет, у которой своя семья, свои двое детей. Ну, конечно, нет! Поэтому хейт на этот счет – тоже не совсем до конца понятная для меня вещь. Но я об этом уже многое сказала".