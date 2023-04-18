"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь

По словам ведущей, у ее мужа, украинского бизнесмена Тимура Хромаева, который добровольцем отправился служить в ВСУ, три высших образования.

"У нас папа получил три образования. Почти все в американских университетах. У нас в семье всегда был культ образования. Воспитывая дочь, Тимур говорил, что она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого работаем и зарабатываем деньги", – рассказала Ефросинина.

Она отметила, что сперва их дочь училась в колледже в Канаде, но затем вернулась в Украину, окончила второй курс экстерном, а сейчас учится в университете в Нидерландах.

Ефросинина отметила, что вскоре ее дочь вернется в Украину на каникулы.