Как 62-летняя Тимошенко выглядит сейчас на своих и чужих фото

62-летнюю Тимошенко в поездках сопровождал ее муж Александр. Политик выбрала для поездки черное пальто и сапоги в тон на высоких каблуках. Волосы она заплела в традиционную для себя косу, уложив ее вокруг головы.

Фото политика также опубликовал на своей странице в Facebook журналист "Украинской правды" Михаил Ткач. На этих снимках политик запечатлена на кассе в супермаркете в том же наряде.

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). В ноябре ей исполнилось 62 года.

С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и 2019 годах Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины.

11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое дело" Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии "Батьківщина" в Верховной Раде.