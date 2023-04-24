Савлепов заявил, что не общается с женой – актрисой Горбачевой из Мариуполя, которая засветилась в Москве у путиниста Михалкова

"Уже полгода мы не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина как взрослый человек принимает самостоятельно. Спасибо за понимание", – заявил он.
Свой комментарий Савлепов озвучил после того, как Горбачева на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором была запечатлена на красной дорожке Московского кинофестиваля. Его основателем является поддерживающий президента страны-агрессора РФ Владимира Путина российский режиссер Никита Михалков.
В публикации Горбачева написала, что очень переживала за героев премьерного фильма. Комментарии к своему посту она отключила после того, как украинцы высказались о ее позиции.
В комментарии к посту украинского ведущего Анатолия Анатолича, в котором он назвал Горбачеву удобной актрисой для российской пропаганды, Савлепов признался, что жена заблокировала его в соцсетях.
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Об отношениях Савлепова и Горбачевой стало известно в августе 2020 года, а спустя год пара сообщила о регистрации брака.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Савлепов занялся волонтерской деятельностью. Горбачева замалчивает нападение России на Украину.
Актриса родилась в 1988 году в Мариуполе (на тот момент Жданов) Донецкой области. В 1997 году вместе с семьей переехала в Россию.
До полномасштабного вторжения России Горбачева жила некоторое время в Киеве.