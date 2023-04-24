Савлепов заявил, что не общается с женой – актрисой Горбачевой из Мариуполя, которая засветилась в Москве у путиниста Михалкова

Горбачева, которая живет и работает в РФ, заблокировала мужа в соцсетях Фото: anton_savlepov / Instagram

"Уже полгода мы не поддерживаем контакт. Все свои решения Ирина как взрослый человек принимает самостоятельно. Спасибо за понимание", – заявил он.

Свой комментарий Савлепов озвучил после того, как Горбачева на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором была запечатлена на красной дорожке Московского кинофестиваля. Его основателем является поддерживающий президента страны-агрессора РФ Владимира Путина российский режиссер Никита Михалков.

В публикации Горбачева написала, что очень переживала за героев премьерного фильма. Комментарии к своему посту она отключила после того, как украинцы высказались о ее позиции.

В комментарии к посту украинского ведущего Анатолия Анатолича, в котором он назвал Горбачеву удобной актрисой для российской пропаганды, Савлепов признался, что жена заблокировала его в соцсетях.

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