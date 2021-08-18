Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2021
 
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"Я очень глупо все это сделал". Экс-участник Quest Pistols Савлепов сообщил, что женился на российской актрисе Горбачевой

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Савлепов и Горбачева зарегистрировали брак в Украине
Савлепов и Горбачева зарегистрировали брак в Украине
Фото: irina_gorbacheva / Instagram

Украинский музыкант, участник группы "Агонь" Антон Савлепов женился на российской актрисе Ирине Горбачевой спустя год после начала отношений, которые развивались на расстоянии. Об этом он рассказал в совместном с женой интервью, которое 18 августа вышло на YouTube-канале "А поговорить?".

По словам Савлепова, он сделал Горбачевой предложение выйти за него замуж по телефону, поскольку его избранница живет и работает в Москве, а он – в Киеве.

Регистрация брака состоялась в Украине, а свадебную церемонию артисты провели в июле в Турции, где был организован совместный с друзьями полет на воздушном шаре.

"Я очень глупо все это сделал. Я по телефону сказал в стиле: "Ну слушай, давай тогда, наверное, когда вернемся в Киев, можем и пожениться? Ира такая: "Это что, ты мне сейчас предложение делаешь?" И я такой: "Это что – я предложение сейчас делаю?" Для меня это, может, проще, но если это девушка, возможно, ей нужна память об этом моменте", – рассказал Савлепов.

ВИДЕО
Видео: А поговорить? / YouTube
Контекст:

Антон Савлепов – бывший вокалист группы Quest Pistols. Он является основателем и участником группы "Агонь". В 2016 году стал членом жюри и наставником талант-шоу "Х-фактор" на СТБ.

Об отношениях Савлепова и Горбачевой стало известно в августе 2020 года, когда актриса разместила в сети совместные фото, сделанные в Киеве. Они познакомились во время съемок клипа. На момент знакомства Савлепов был женат. Супруги расстались в 2020 году. Общих детей у пары нет.

Горбачева ранее была замужем за актером Григорием Калининым – пара прожила вместе три года и рассталась в 2018 году. 

Теги: свадьба, Ирина Горбачева, Антон Савлепов
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