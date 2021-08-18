  "Я очень глупо все это сделал". Экс-участник Quest Pistols Савлепов сообщил, что женился на российской актрисе Горбачевой

По словам Савлепова, он сделал Горбачевой предложение выйти за него замуж по телефону, поскольку его избранница живет и работает в Москве, а он – в Киеве.

Регистрация брака состоялась в Украине, а свадебную церемонию артисты провели в июле в Турции, где был организован совместный с друзьями полет на воздушном шаре.

"Я очень глупо все это сделал. Я по телефону сказал в стиле: "Ну слушай, давай тогда, наверное, когда вернемся в Киев, можем и пожениться? Ира такая: "Это что, ты мне сейчас предложение делаешь?" И я такой: "Это что – я предложение сейчас делаю?" Для меня это, может, проще, но если это девушка, возможно, ей нужна память об этом моменте", – рассказал Савлепов.

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Видео: А поговорить? / YouTube