  "Я очень глупо все это сделал". Экс-участник Quest Pistols Савлепов сообщил, что женился на российской актрисе Горбачевой

По словам Савлепова, он сделал Горбачевой предложение выйти за него замуж по телефону, поскольку его избранница живет и работает в Москве, а он – в Киеве.
Регистрация брака состоялась в Украине, а свадебную церемонию артисты провели в июле в Турции, где был организован совместный с друзьями полет на воздушном шаре.
"Я очень глупо все это сделал. Я по телефону сказал в стиле: "Ну слушай, давай тогда, наверное, когда вернемся в Киев, можем и пожениться? Ира такая: "Это что, ты мне сейчас предложение делаешь?" И я такой: "Это что – я предложение сейчас делаю?" Для меня это, может, проще, но если это девушка, возможно, ей нужна память об этом моменте", – рассказал Савлепов.
Антон Савлепов – бывший вокалист группы Quest Pistols. Он является основателем и участником группы "Агонь". В 2016 году стал членом жюри и наставником талант-шоу "Х-фактор" на СТБ.
Об отношениях Савлепова и Горбачевой стало известно в августе 2020 года, когда актриса разместила в сети совместные фото, сделанные в Киеве. Они познакомились во время съемок клипа. На момент знакомства Савлепов был женат. Супруги расстались в 2020 году. Общих детей у пары нет.
Горбачева ранее была замужем за актером Григорием Калининым – пара прожила вместе три года и рассталась в 2018 году.