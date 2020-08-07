Бульвар Шоубиз
 
07 августа, 2020
 
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"Желаю только одного – встречи". Российская актриса рассказала о романе с Савлеповым

Российская актриса Ирина Горбачева во время посещения Киева провела время в компании украинского музыканта Антона Савлепова – на одном из фото пара запечатлена, держась за руки. В июне актриса написала в микроблоге, что мечтает о встрече со своим "мальчиком".

Савлепов бывший вокалист группы Quest Pistols
Савлепов – бывший вокалист группы Quest Pistols
Фото: anton_savlepov / Instagram

Российская актриса Ирина Горбачева на своей странице в Instagram обнародовала снимки, сделанные в Киеве, на которых она запечатлена вместе с участником украинской группы "Агонь" и бывшии вокалистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым. 

На одном из фото пара позирует в кадре, взявшись за руки. 

"В этот любимый город всегда есть вернуться повод. Киев в моем сердце всегда!" – подписала она фото.

"Я так счастлива за вас – вы просто не представляете", – отреагировали на фото фолловеры. 

"Два таких красивых человека вместе!" – прокомментировали публикацию актрисы подписчики. 

"Ну наконец-то встретилась со своим мальчиком", – написали в комментариях пользователи сети. 

В день рождения Савлепова, 14 июня, Горбачева опубликовала в микроблоге поздравление , адресованное "мальчику". 

"С днем рождения, мальчик! Только от тебя улыбка распирает так, что похожа на чеширского кота. Желаю только одного – встречи", – написала она. 

31-летний Антон Савлепов – бывший вокалист группы Quest Pistols. Он является основателем и участником группы "Агонь". В 2016 году стал членом жюри и наставником талант-шоу "Х-фактор" на СТБ.

Горбачева два года назад пережила развод с актером Григорием Калининым – пара прожила вместе три года. До брака актеры в течение пяти лет состояли в отношениях. 

Теги: Россия, Киев, Quest Pistols, певец, Антон Савлепов
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