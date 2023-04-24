"Французская радуга". Клум показала, как выглядит культовый маникюр в современной интерпретации

"Палитра цветов выходного дня", – подписал Бачик снимок, на котором крупным планом запечатлены руки модели.

Издание Glam отмечает, что дизайн "французская радуга" является одной из самых популярных современных вариаций культового французского маникюра.

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Контекст:

Бачик работает с такими знаменитостями, как американская актриса и певица Дженнифер Лопес, ее коллега Селена Гомес и многими другими.

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.

Клум также снималась в эпизодических ролях в сериалах "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки".