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04 апреля, 2023
 
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53-летняя Лопес выбрала для нового маникюра цветочный дизайн и сменила форму ногтей. Фото

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Лопес родилась в 1969 году
Лопес родилась в 1969 году
Фото: ЕРА

Американский мастер Том Бачик 2 апреля на своей странице в Instagram разместил фото, на котором запечатлена американская актриса и певица Дженнифер Лопес с новым маникюром.

Если в конце марта Лопес появилась на публике с перламутровым покрытием на длинных заостренных ногтях, то в этот раз 53-летняя знаменитость выбрала нежный цветочный дизайн и предпочла более короткую длину и округло-овальную форму ногтей.

"Весенняя королева", – подписал свою работу мастер маникюра.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Дженнифер Лопес, маникюр, Том Бачик
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