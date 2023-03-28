Перламутровый блеск на заостренных ногтях. Лопес засветилась с новым маникюром в тон платью. Фото

"Микрофранцузская фантазия", – назвал он этот дизайн.

Новый блестящий маникюр знаменитости сочетается с ее платьем со стразами, которое она выбрала для появления на премьере.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.