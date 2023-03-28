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28 марта, 2023
 
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"Выглядели такими влюбленными". Лопес на премьере фильма, снятого Аффлеком, появилась в узком платье со стразами. Фото

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Лопес и Аффлек поженились летом 2022 года
Лопес и Аффлек поженились летом 2022 года
Фото: ЕРА

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес вместе со своим мужем, американским актером Беном Аффлеком, 27 марта посетила премьеру снятого им фильма "Воздух", которая состоялась в Regency Village Theater в Лос-Анджелесе. Снимки пары опубликовало агентство ЕРА.

Лопес выбрала для мероприятия длинное узкое платье с усыпанным стразами верхом и неоново-желтым низом. Ее образ дополнил сверкающий клатч, который сочетался с верхней частью наряда.

Муж актрисы был одет в темно-синий велюровый костюм с двубортным блейзером. Он дополнил образ светло-голубой классической рубашкой и темно-синим галстуком. 

Издание Hollywood Life отмечает, что супруги на премьере фильма "выглядели такими влюбленными". 

Лопес на своей странице в Instagram поделилась роликом, в котором запечатлены самые яркие моменты этого мероприятия. В конце видео актриса, позируя перед журналистами, поцеловалась с мужем.


Контекст:

Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.

17 июля 2022 года Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Спустя месяц пара пригласила гостей на свадебную церемонию, которая состоялась в поместье Аффлека в штате Джорджия.

Премьера фильма "Воздух" об американском баскетболисте Майкле Джордане запланирована на 5 апреля. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, фильм, Лос-Анджелес, Дженнифер Лопес, платье, Бен Аффлек, певица, поцелуй, премьера
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