У нее – слева над животом с именами, у него – на руке с инициалами. Лопес и Аффлек посвятили друг другу тату. Фото

"Обязательство. С Днем святого Валентина, любовь моя", – подписала она фото.

На первом изображении Лопес в коротком топе демонстрирует тату в виде знака бесконечности со стрелой, проходящей через его середину. На одном конце изображения написано имя "Дженнифер", а на другом – "Бен". Татуировка расположена слева над животом.

Аффлек нанес похожее тату на руку. На нем изображены две пересекающиеся стрелы и инициалы их с женой имен.

Лопес также опубликовала серию совместных фото с мужем, на которых они запечатлены в разные периоды их жизни – на отдыхе, во время свадьбы, а также в самом начале своих отношений в начале 2000-х годов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)