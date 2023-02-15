Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2023
 
Новости

У нее – слева над животом с именами, у него – на руке с инициалами. Лопес и Аффлек посвятили друг другу тату. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лопес и Аффлек поженились летом 2022 года
Лопес и Аффлек поженились летом 2022 года
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и ее муж, американский актер Бен Аффлек сделали татуировки, которые посвятили друг другу. Об этом актриса сообщила 14 февраля в Instagram, разместив серию совместных фото.

"Обязательство. С Днем святого Валентина, любовь моя", – подписала она фото.

На первом изображении Лопес в коротком топе демонстрирует тату в виде знака бесконечности со стрелой, проходящей через его середину. На одном конце изображения написано имя "Дженнифер", а на другом – "Бен". Татуировка расположена слева над животом. 

Аффлек нанес похожее тату на руку. На нем изображены две пересекающиеся стрелы и инициалы их с женой имен.

Лопес также опубликовала серию совместных фото с мужем, на которых они запечатлены в разные периоды их жизни – на отдыхе, во время свадьбы, а также в самом начале своих отношений в начале 2000-х годов.

Контекст:

Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.

17 июля 2022 года Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Спустя месяц пара пригласила гостей на свадебную церемонию, которая состоялась в поместье Аффлека в штате Джорджия.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: любовь, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Маломуж: В классическом понимании агентов РФ среди президентов Украины не было. Но ряд из них – бывшая агентура КГБ СССР
  Маломуж: В классическом понимании агентов РФ среди президентов Украины не было. Но ряд из них – бывшая агентура КГБ СССР
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший израильский спецназовец Десятник: Я жене сказал, что еду в Украину на неделю, но когда приехал, для себя решил, что буду защищать эту страну и до победного конца останусь в Украине
  Бывший израильский спецназовец Десятник: Я жене сказал, что еду в Украину на неделю, но когда приехал, для себя решил, что буду защищать эту страну и до победного конца останусь в Украине
Дмитрий ГОРДОН
  Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
  Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото
35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото
"J+J". Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
"J+J". Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
Галина ГРИШИНА
Grosu показала, как выглядит после реабилитации в Индии. Фото
Grosu показала, как выглядит после реабилитации в Индии. Фото
"Я думаю, это не случайно". Соловий пришлось прервать концерт в Нюрнберге после песни "Українська лють"
"Я думаю, это не случайно". Соловий пришлось прервать концерт в Нюрнберге после песни "Українська лють"
У нее – слева над животом с именами, у него – на руке с инициалами. Лопес и Аффлек посвятили друг другу тату. Фото
У нее – слева над животом с именами, у него – на руке с инициалами. Лопес и Аффлек посвятили друг другу тату. Фото
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Остапчука показала букет ко Дню святого Валентина и снялась в нижнем белье
Новая девушка Остапчука показала букет ко Дню святого Валентина и снялась в нижнем белье
54-летний Энтони и его 23-летняя жена спустя две недели после свадьбы сообщили, что вскоре станут родителями
54-летний Энтони и его 23-летняя жена спустя две недели после свадьбы сообщили, что вскоре станут родителями
Галина ГРИШИНА
"Ни один так не смотрит". Зарицкая показала романтическое видео с участием своего бойфренда
"Ни один так не смотрит". Зарицкая показала романтическое видео с участием своего бойфренда
Галина ГРИШИНА
"Лучше это запомнить из-за таких уроков, чем думать, что быть середнячком – твоя судьба". Найем рассказал, какие выводы сделал после ранения
"Лучше это запомнить из-за таких уроков, чем думать, что быть середнячком – твоя судьба". Найем рассказал, какие выводы сделал после ранения
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли восхитила сеть снимком без одежды и белья
57-летняя Херли восхитила сеть снимком без одежды и белья
Галина ГРИШИНА
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства
Галина ГРИШИНА
"Хочу поддержать Украину в борьбе за независимость". Звезда "Игры престолов" Глисон выставил на аукцион в поддержку ВСУ свою статуэтку
"Хочу поддержать Украину в борьбе за независимость". Звезда "Игры престолов" Глисон выставил на аукцион в поддержку ВСУ свою статуэтку
Галина Гришина
Теннисист Стаховский, который выполняет боевые задачи в Бахмуте: Остался прагматизм. Ты понимаешь, что завтра это не закончится
Теннисист Стаховский, который выполняет боевые задачи в Бахмуте: Остался прагматизм. Ты понимаешь, что завтра это не закончится
Галина ГРИШИНА
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес
Галина ГРИШИНА
"Без любви жизнь неполноценна". Как Цибульская, Цимбалюк, Петрожицкая, Мирзоян и другие поздравили своих любимых с Днем святого Валентина
"Без любви жизнь неполноценна". Как Цибульская, Цимбалюк, Петрожицкая, Мирзоян и другие поздравили своих любимых с Днем святого Валентина
Галина ГРИШИНА
Цветы и кофе в постель. 28-летняя жена 57-летнего Павлика показала романтическое видео с его участием
Цветы и кофе в постель. 28-летняя жена 57-летнего Павлика показала романтическое видео с его участием
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 