У нее – слева над животом с именами, у него – на руке с инициалами. Лопес и Аффлек посвятили друг другу тату. Фото

"Обязательство. С Днем святого Валентина, любовь моя", – подписала она фото.
На первом изображении Лопес в коротком топе демонстрирует тату в виде знака бесконечности со стрелой, проходящей через его середину. На одном конце изображения написано имя "Дженнифер", а на другом – "Бен". Татуировка расположена слева над животом.
Аффлек нанес похожее тату на руку. На нем изображены две пересекающиеся стрелы и инициалы их с женой имен.
Лопес также опубликовала серию совместных фото с мужем, на которых они запечатлены в разные периоды их жизни – на отдыхе, во время свадьбы, а также в самом начале своих отношений в начале 2000-х годов.
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Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.
Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.
17 июля 2022 года Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Спустя месяц пара пригласила гостей на свадебную церемонию, которая состоялась в поместье Аффлека в штате Джорджия.