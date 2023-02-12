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12 февраля, 2023
 
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Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке
Фото: Jennifer Lopez / Facebook

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес февраля разместила в Instagram видео, в котором запечатлена в полный рост в кружевном белье бирюзового цвета от итальянского бренда Intimissimi.

На сайте компании указано, что бюстгальтер такой модели стоит €35,90 (порядка 1,4 тыс. грн), а трусы – €12,9 (510 грн). Таким образом, стоимость комплекта как у Лопес составляет €48,8 (около 1.9 тыс. грн).

Лопес отметила, что рекомендует в таком комплекте отпраздновать День святого Валентина.

Контекст:

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Дженнифер Лопес, День святого Валентина, белье
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