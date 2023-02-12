Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке Фото: Jennifer Lopez / Facebook

На сайте компании указано, что бюстгальтер такой модели стоит €35,90 (порядка 1,4 тыс. грн), а трусы – €12,9 (510 грн). Таким образом, стоимость комплекта как у Лопес составляет €48,8 (около 1.9 тыс. грн).

Лопес отметила, что рекомендует в таком комплекте отпраздновать День святого Валентина.

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