Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео

На сайте компании указано, что бюстгальтер такой модели стоит €35,90 (порядка 1,4 тыс. грн), а трусы – €12,9 (510 грн). Таким образом, стоимость комплекта как у Лопес составляет €48,8 (около 1.9 тыс. грн).
Лопес отметила, что рекомендует в таком комплекте отпраздновать День святого Валентина.
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Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.