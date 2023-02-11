57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции

На заглавном фото 57-летняя знаменитость изображена в полный рост на фоне моря.

Свой образ знаменитость дополнила пляжной накидкой-халатом из своей новой коллекции. На сайте указано, что стоимость такой модели составляет $330 (порядка 12 тыс. грн).

"Этот яркий халат с запахом, выпущенный ограниченным тиражом, олицетворяет собой гламур", – говорится в описании наряда.

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987-м – она снялась в фильме Брюса Бересфорда "Ария". Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с британским актером Хью Грантом. Они расстались в 2000 году. В 2007-м актриса вышла замуж за индийского бизнесмена Аруна Найара, с которым развелась в 2011 году.

У актрисы есть сын Дэмиан (2002) от американского бизнесмена Стива Бинга, который в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она также рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.