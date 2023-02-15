54-летний Энтони и его 23-летняя жена спустя две недели после свадьбы сообщили, что вскоре станут родителями

"Лучший подарок на День святого Валентина! Спасибо тебе, Боже, за это большое благословение в нашей жизни", – написали супруги в совместном посте.

Контекст:

Энтони и Феррейра обручились в мае 2022 года. 28 января 2023 года певец и модель поженились. Церемония бракосочетания состоялась в Художественном музее Переса в Майами (США). Феррейра стала четвертой женой Энтони. Она ранее не была замужем.

Первый брак Этони был с пуэрториканской актрисой Дайанарой Торрес. У них есть двое взрослых сыновей. Второй супругой певца стала американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Они поженились в 2004 году, а расстались в 2011-м. В браке у супругов родились двойняшки – сын Макс и дочь Эмми (2008).

После развода с Лопес Энтони женился в третий раз на венесуэльской модели Шеннон Де Лиме. Их брак распался в 2016 году спустя два года после свадьбы.