Хайек показала, как веселилась на свадьбе у 54-летнего Энтони и его 23-летней жены

"Отличные воспоминания о прошедших выходных на свадьбе у моих друзей", – подписала она снимки.
На заглавном фото Хайек запечатлена рядом с невестой, на другом – в компании жениха, а на третьем снимке изображена танцующей с партнером.
Актриса выбрала для мероприятия длинное оливковое платье с декольте.
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Энтони и Феррейра обручились в мае 2022 года. 28 января 2023 года певец и модель поженились. Церемония бракосочетания состоялась в Художественном музее Переса в Майами (США).
54-летний Энтони, увидев свою 23-летнюю жену возле алтаря, расплакался.
Кроме Хайек, на свадьбе также были супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы вместе с дочерью.