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31 января, 2023
 
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Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции

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Харпер Севен единственная дочь Виктории Бекхэм
Харпер Севен – единственная дочь Виктории Бекхэм
Фото: victoriabeckham / Instagram

Британский дизайнер Виктория Бекхэм 30 января в Instagram разместила селфи, на котором запечатлена со своей 11-летней дочерью Харпер Севен в платьях из своей новой коллекции.

Дизайнер назвала дочь своей музой номер один.

"Мамочке понравилось создавать это платье для тебя. Ты выглядишь невероятно", – написала Бекхэм. 

В этих нарядах Виктория и Харпер Севен Бекхэмы были на свадьбе у американского певца Марка Энтони, который 28 января женился на 23-летней парагвайской модели Наде Феррейре

Контекст:

11-летняя Харпер Севен – единственная дочь Виктории и ее мужа, британского футболиста Дэвида Бекхэмов. Виктория Бекхэм часто делится в сети снимками, на которых запечатлена вместе с дочерью во время примерки нарядов.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, мода и красота
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