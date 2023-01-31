Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции

Дизайнер назвала дочь своей музой номер один.
"Мамочке понравилось создавать это платье для тебя. Ты выглядишь невероятно", – написала Бекхэм.
В этих нарядах Виктория и Харпер Севен Бекхэмы были на свадьбе у американского певца Марка Энтони, который 28 января женился на 23-летней парагвайской модели Наде Феррейре.
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11-летняя Харпер Севен – единственная дочь Виктории и ее мужа, британского футболиста Дэвида Бекхэмов. Виктория Бекхэм часто делится в сети снимками, на которых запечатлена вместе с дочерью во время примерки нарядов.