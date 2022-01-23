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23 января, 2022
 
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"Как сестры". Виктория Бекхэм умилила сеть фото с дочерью в парных образах

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Фото Виктории Бекхэм с дочерью Харпер Севен собрало больше 400 тыс. лайков
Фото Виктории Бекхэм с дочерью Харпер Севен собрало больше 400 тыс. лайков
Фото: victoriabeckham / Instagram

47-летняя жена британского футболиста Дэвида Бекхэма – британский дизайнер Виктория Бекхэм 22 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с 10-летней дочерью Харпер Севен в одинаковых серых банных халатах.

"Счастливые выходные! Субботние спа-процедуры для мамочки и Харпер Севен", – подписала она публикацию, которая собрала больше 400 тыс. лайков.

"Такие красивые девушки", – написал bugrovaleysan.

"Как сестры", – прокомментировала katy_true_love.

"Красивые девушки, но Харпер похожа на Дэвида!", – отметила claudia365dias.

Контекст:

Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).

Теги: Дэвид Бекхэм, дети, Виктория Бекхэм, дизайнер, жена
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