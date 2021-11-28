"Прелестные", "Лучшая пара". Жена Бекхэма умилила сеть поцелуем с мужем

Подписчики поставили под фото Виктории и Дэвида Бекхэмов больше 500 тыс. лайков Фото: davidbeckham / Instagram

"Когда Дэвид Бекхэм заставляет тебя это надевать", – подписала она публикацию и добавила, что это был поцелуй с субботней прогулки по британской деревне.

Подписчики поставили под фото Бекхэм больше 500 тыс. лайков.

"Лучшая пара", – написала beautedabru.

"Прелестные", – отметила osina_sasha.

"Вы двое просто очаровательны", – прокомментировала urbanangel1111.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)