Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела

"На работе сегодня царил беспорядок", – подписал публикацию Бекхэм.
На видео обнаженный торс 46-летнего футболиста, его белые брюки, а также комната, в которой он создавал картину, испачканы красками.
"Когда ты начнешь рисовать нашу семейную рождественскую открытку?" –поинтересовалась у Бекхэма его жена Виктория.
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Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).