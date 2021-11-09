Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела

Видео собрало больше двух миллионов просмотров за первый час после публикации Фото: davidbeckham / Instagram

"На работе сегодня царил беспорядок", – подписал публикацию Бекхэм.

На видео обнаженный торс 46-летнего футболиста, его белые брюки, а также комната, в которой он создавал картину, испачканы красками.

"Когда ты начнешь рисовать нашу семейную рождественскую открытку?" –поинтересовалась у Бекхэма его жена Виктория.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Beckham (@davidbeckham)