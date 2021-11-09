Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2021
 
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Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела

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Видео собрало больше двух миллионов просмотров за первый час после публикации
Видео собрало больше двух миллионов просмотров за первый час после публикации
Фото: davidbeckham / Instagram

Английский футболист Дэвид Бекхэм 9 ноября разместил в Instagram видео, на котором показывает, как рисует новогоднюю елку. Вместо кисти он использует мяч, который сначала окунает в краску, а потом пинает в цель – полотно на стене.

"На работе сегодня царил беспорядок", – подписал публикацию Бекхэм.

На видео обнаженный торс 46-летнего футболиста, его белые брюки, а также комната, в которой он создавал картину, испачканы красками.

"Когда ты начнешь рисовать нашу семейную рождественскую открытку?" –поинтересовалась у Бекхэма его жена Виктория.

Контекст:

Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).

Теги: футбол, Дэвид Бекхэм, картина, Виктория Бекхэм
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