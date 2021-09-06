"Шалуны", "Плохая девочка". Жена Бекхэма выложила в сеть фото мужа с обнаженными ягодицами

Виктория и Дэвид Бекхэм поженились в 1999 году Фото: victoriabeckham / Instagram

Бекхэм позирует в кадре, лежа на животе и приспустив плавки почти до середины ягодиц.

"Счастливая суббота", – подписала снимок супруга футболиста. Она отметила, что сама фотографировала мужа.

"Шалуны", – прокомментировали фото на русском языке пользователи сети.

"Плохая девочка", – написали в комментариях фолловеры.

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