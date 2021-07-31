Дочь Виктории Бекхэм появилась в платье из коллекции мамы

Платье, в котором снята Харпер Севен, сейчас стоит 46 тыс. грн Фото: victoriabeckham / Instagram

Харпер Севен запечатлена на снимке в лиловом платье с черным кружевом во время ужина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

В таком же платье ранее была запечатлена и Виктория Бекхэм. Это наряд из ее коллекции Victoria Beckham весна-лето – 2021.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

На сайте Виктории Бекхэм такое платье сейчас можно приобрести по скидочной цене в 46 тыс. грн.

Скриншот: victoriabeckham.com