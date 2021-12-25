"Ой, извини, Адель!" Виктория Бекхэм умилила сеть рождественским домашним видео с мужем

Виктория Бекхэм призналась, что ее муж Дэвид Бекхэм очень любит Рождество Фото: davidbeckham / Instagram

"Кто-нибудь любит Рождество так же сильно, как мой муж?" – спросила дизайнер.

В кадре футболист напевает композицию британской певицы Адель, за что шуточно попросил у нее прощения.

Пользователи соцсети посмотрели видео с Бекхэмом больше 3,2 млн раз.

"Я думаю, что его жена – международная поп-звезда и икона, то это так мило, что он тоже старается", – написала leslieinc.

"О боже мой, у него очень хороший голос", – отметил a_wild_miguel.

"Ой, извини, Адель!" – это было эпично", – прокомментировал пользователь brightbazaar.

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