Бульвар Шоубиз
 
25 декабря, 2021
 
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"Ой, извини, Адель!" Виктория Бекхэм умилила сеть рождественским домашним видео с мужем

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Виктория Бекхэм призналась, что ее муж Дэвид Бекхэм очень любит Рождество
Виктория Бекхэм призналась, что ее муж Дэвид Бекхэм очень любит Рождество
Фото: davidbeckham / Instagram

Британский дизайнер Виктория Бекхэм 24 декабря разместила в Instagram видео, на котором ее муж, британский футболист Дэвид Бекхэм в шапке Санты сидит возле домашнего камина и жарит каштаны.

"Кто-нибудь любит Рождество так же сильно, как мой муж?" – спросила дизайнер.

В кадре футболист напевает композицию британской певицы Адель, за что шуточно попросил у нее прощения.

Пользователи соцсети посмотрели видео с Бекхэмом больше 3,2 млн раз.

"Я думаю, что его жена – международная поп-звезда и икона, то это так мило, что он тоже старается", – написала leslieinc.

"О боже мой, у него очень хороший голос", – отметил a_wild_miguel.

"Ой, извини, Адель!" – это было эпично", – прокомментировал пользователь brightbazaar.

Контекст:

Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).

Теги: Рождество, Дэвид Бекхэм, видео, футболист, Виктория Бекхэм, Адель, певица, дизайнер, каштаны, жена
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