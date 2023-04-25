Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей

Каменских об отъезде из Украины: Я готовила два альбома. У меня было пять дней. И у моего мужа было пять дней, чтобы поехать в Испанию и закончить мой испанский альбом Фото: kamenskux / Instagram

"Запись состоялась 20 февраля. Одним из ведущих был Потап", – сказал Кондратюк. Он добавил, что не может сказать название передачи, так как подписал документы о неразглашении этой информации до премьеры шоу.

"Просто они говорили с [женой, украинской певицей] Настей [Каменских], что уехали еще за неделю до вторжения", – уточнила ведущая.

"Ну, 20 февраля я точно снимался в этом шоу", – отметил Кондратюк.

Он вспомнил, что во время съемки Потап поздоровался с ним "сквозь зубы".

"Я говорю: "Что такое?" Он говорит: "Ну ты же знаешь, что такое". А я же его критиковал. Говорю: "Ну это же ты сделал. Я просто прокомментировал, что увидел. А штаны-то снял ты?!" – "Ну ладно", – пересказал диалог Кондратюк, подразумевая выступление Потапа в 2014 году на сцене в РФ.

Тогда артист в составе группы "Потап и Настя" принимал участие в съемках российского шоу, проходивших в Москве. Во время выступления украинская певица Настя Каменских, реагируя на его просьбу, сняла с Потапа брюки.

"Официально от всех украинских артистов: "Россия, спасибо, что вы нас принимаете", – заявил Потап, стоя на сцене в спущенных штанах.