Бульвар Шоубиз
 
25 апреля, 2023
 
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Кондратюк рассказал о последней встрече с Потапом за четыре дня до войны. Ранее Каменских говорила, что в это время они были уже за границей

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Каменских об отъезде из Украины: Я готовила два альбома. У меня было пять дней. И у моего мужа было пять дней, чтобы поехать в Испанию и закончить мой испанский альбом
Каменских об отъезде из Украины: Я готовила два альбома. У меня было пять дней. И у моего мужа было пять дней, чтобы поехать в Испанию и закончить мой испанский альбом
Фото: kamenskux / Instagram

Украинский продюсер Игорь Кондратюк 20 февраля 2022 года принимал участие в съемках передачи, ведущим которой был украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко). Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано на YouTube-канала SportArena.

"Запись состоялась 20 февраля. Одним из ведущих был Потап", – сказал Кондратюк. Он добавил, что не может сказать название передачи, так как подписал документы о неразглашении этой информации до премьеры шоу. 

"Просто они говорили с [женой, украинской певицей] Настей [Каменских], что уехали еще за неделю до вторжения", – уточнила ведущая.

"Ну, 20 февраля я точно снимался в этом шоу", – отметил Кондратюк.

Он вспомнил, что во время съемки Потап поздоровался с ним "сквозь зубы".  

"Я говорю: "Что такое?" Он говорит: "Ну ты же знаешь, что такое". А я же его критиковал. Говорю: "Ну это же ты сделал. Я просто прокомментировал, что увидел. А штаны-то снял ты?!" – "Ну ладно", – пересказал диалог Кондратюк, подразумевая выступление Потапа в 2014 году на сцене в РФ.

Тогда артист в составе группы "Потап и Настя" принимал участие в съемках российского шоу, проходивших в Москве. Во время выступления украинская певица Настя Каменских, реагируя на его просьбу, сняла с Потапа брюки.

"Официально от всех украинских артистов: "Россия, спасибо, что вы нас принимаете", – заявил Потап, стоя на сцене в спущенных штанах.

Контекст:

Каменских 16 мая 2022 года рассказала, что за пять дней до нападения РФ на Украину вместе с Потапом уехала в Мадрид (Испания). По словам артистки, вместе с ними в Испанию уехали их с Потапом матери.

"Я готовила два альбома. У меня было пять дней. И так вышло, что и у моего мужа было пять дней, чтобы поехать в Испанию и закончить мой испанский альбом, – рассказала певица. – Мы выехали. Просыпаешься от крика. Тебе звонят и говорят: "Война началась", а ты даже не понимаешь, как это. Благодарю вселенную за то, что мы оказались в безопасном месте именно в этот момент. Я даже не представляю, что чувствуют люди, когда слышат сирены, взрывы. Сколько нужно отдать минут своей жизни, чтобы потом себя как-кто обновить. Я миллион раз спрашивала, как вселенная так распорядилась, что мы оказались там".

Каменских заявила, что они должны были вернуться домой 25 февраля, но авиарейсы уже отменили.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко
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