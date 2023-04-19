Бульвар Шоубиз
 
19 апреля, 2023
 
Новости

"Хуже всего – когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Потап заявил, что всегда писал "достаточно резкие и резонансные" песни
Потап заявил, что всегда писал "достаточно резкие и резонансные" песни
Фото: realpotap / Instagram

Украинский рэпер Потап дал интервью сайту "bigmir) Афиша". Его текст опубликован на сайте 18 апреля. В разговоре с журналистами певец в том числе впервые прокомментировал скандал, который вызвала его песня "Волонтер".

История скандала

17 февраля Потап выпустил песню "Волонтер", в которой спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". Композиция вызвала критику как со стороны слушателей, так и со стороны коллег.

После этого артист ограничил возможность комментировать его работу в YouTube и воздержался от публичных комментариев. 

Комментарий Потапа

Спустя два месяца артист решил высказаться о своей последней на данный момент композиции. Он заявил, что написал песню после того, как пообщался с волонтерами батальона "Добробат", которые разбирали завалы разрушенного российскими оккупантами дома. По словам Потапа, он осознал тогда, что есть много песен о мужестве и единстве украинцев, но нет песни, посвященной волонтерам. 

Артист подчеркнул, что всегда писал "достаточно резкие и резонансные" песни, но всегда готов извиниться, если его тексты покажутся кому-то оскорбительными. 

Обращаясь к украинцам, певец попросил не держать на него зла, и объяснил, что не хотел никого обидеть. Он также напомнил о том, что "для артиста хуже всего – когда его треки остаются незамеченными, а творчество не вызывает эмоций". 

Потап заверил, что с уважением относится к волонтерам.

Контекст:

Скандал с песней – не первый в биографии артиста. О других "зашкварах" рэпера можно почитать здесь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Потап, Алексей Потапенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
  Яценюк о публикации планов наступления ВСУ: НАТО и союзники в десятки раз повысят безопасность системы планирования операций
Дмитрий ГОРДОН
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
  Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это
Алеся БАЦМАН
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
  Геннадий Гудков: Многие губернаторы готовятся к развалу России, они смекнули, что, прикрываясь безопасностью региона, сейчас можно сформировать свою армию
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хуже всего когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
"Хуже всего – когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал
Галина ГРИШИНА
Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными
Панкейки на молоке. Четыре главных правила, чтобы они получились пышными и нежными
Галина ГРИШИНА
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Галина ГРИШИНА
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Галина ГРИШИНА
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Галина ГРИШИНА
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
Галина ГРИШИНА
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Галина ГРИШИНА
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
Галина ГРИШИНА
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Простой рецепт вкусной и ароматной выпечки
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Простой рецепт вкусной и ароматной выпечки
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 