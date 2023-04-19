"Хуже всего – когда творчество не вызывает эмоций". Потап объяснил, зачем выпустил песню о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"

История скандала

17 февраля Потап выпустил песню "Волонтер", в которой спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". Композиция вызвала критику как со стороны слушателей, так и со стороны коллег.

После этого артист ограничил возможность комментировать его работу в YouTube и воздержался от публичных комментариев.

Комментарий Потапа

Спустя два месяца артист решил высказаться о своей последней на данный момент композиции. Он заявил, что написал песню после того, как пообщался с волонтерами батальона "Добробат", которые разбирали завалы разрушенного российскими оккупантами дома. По словам Потапа, он осознал тогда, что есть много песен о мужестве и единстве украинцев, но нет песни, посвященной волонтерам.

Артист подчеркнул, что всегда писал "достаточно резкие и резонансные" песни, но всегда готов извиниться, если его тексты покажутся кому-то оскорбительными.

Обращаясь к украинцам, певец попросил не держать на него зла, и объяснил, что не хотел никого обидеть. Он также напомнил о том, что "для артиста хуже всего – когда его треки остаются незамеченными, а творчество не вызывает эмоций".

Потап заверил, что с уважением относится к волонтерам.