  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео

В клипе 29-летняя певица и 48-летний поэт играют влюбленную пару, которая страстно целуется на камеру.

"Жадан как нельзя лучше воплотил образ главного героя, потому что в его поэзии также присутствует "вечная юность", а в его личности чувствую собирательный образ взрослой украинской культуры. Украинская независимая музыка и литература, на которых я росла, всегда есть и будут источником вдохновения для моих песен", – сказала певица.

Жадан, комментируя совместные съемки, назвал Соловий своей любимой артисткой, отметив, что под такие песни, как эта, люди "влюбляются и признаются в любви".

"Поцелуй Жадана и Соловий – это самое эротическое, что я вообще видела", – прокомментировала клип пользовательница сети Facebook Юлия Бурковская.

"Самое прекрасное за последнее время. Чувственная, нежная, откровенная Кристина. Каждый кадр – эстетическое удовольствие. Кино о любви", – прокомментировала премьеру Анна Зелинская, пресс-менеджер украинской группы "Океан Ельзи".

"Шок! Разврат! Педофилия! Соловий целуется с Жаданом. И не просто, а играет юную девушку, связавшуюся с мужчиной, который годится ей в отцы. Да еще и ездит с ним на мотоцикле без шлема, – иронично написала украинская журналистка Лена Чиченина. – С каких пор светлое звание "украинский поэт" начало мараться этим вашим бл...дским сексом и происками сатаны? Еще и во время войны! Пусть бы тот Жадан лучше на фронт пошел".

Режиссером клипа является Виктор Скуратовский.

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