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24 ноября, 2022
 
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"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 2014 года Жадан занимается волонтерской деятельностью
С 2014 года Жадан занимается волонтерской деятельностью
Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Украинский писатель, поэт, музыкант и волонтер Сергей Жадан во время концерта в Париже собрал в поддержку обстреливаемого российскими оккупантами Харькова €1,8 тыс.

Об этом он сообщил 24 ноября в Facebook, разместив фото, на котором запечатлен на постели на фоне собранных денег. Жадан позирует в кадре, пересчитывая еврокупюры.

"На это можно смотреть вечно", – отреагировали в сети.

"Фотки Жадана с деньгами как отдельный вид искусства", написали пользователи сети.

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/pfbid02Vv5qFmRSQMCqbWeruCmfRDFkNPXnqRmZnbFVBKCRbDaFwTLaYx5FaSq2TjcRGi3il

Контекст:

Жадан родился в 1974 году в Старобельске Луганской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (факультет украинско-немецкой филологии). Учился в аспирантуре в этом университете, получил степень кандидата филологических наук, некоторое время преподавал.

Жадан живет и работает в Харькове. Пишет поэзию, романы и эссе на украинском языке, а также переводит поэзию с немецкого, английского, белорусского и русского языков. Жадан – обладатель многих литературных премий. В 2010 году его роман "Ворошиловград" стал книгой года по версии украинской службы BBC, а в 2014 году это же произведение было названо книгой десятилетия.

Сотрудничает с харьковской рок-группой "Собаки в космосі", которая с 2014 года называется "Жадан і Собаки".

С 2014 года Жадан занимается волонтерской деятельностью.

Теги: Сергей Жадан, деньги, война России против Украины
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