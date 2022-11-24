"На это можно смотреть вечно", "Отдельный вид искусства". Жадан на концерте в Париже собрал для Харькова €1,8 тыс. Фото

Об этом он сообщил 24 ноября в Facebook, разместив фото, на котором запечатлен на постели на фоне собранных денег. Жадан позирует в кадре, пересчитывая еврокупюры.

"На это можно смотреть вечно", – отреагировали в сети.

"Фотки Жадана с деньгами как отдельный вид искусства", написали пользователи сети.