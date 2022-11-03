"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета

Жадан: Внутренне напрягаешься при каждом резком уличном звуке и не замечаешь дыма за окном Фото: Сергій Жадан / Facebook

"Вчера слушал Pink Floyd. Внезапно становится много низких. "Какие интересные звуковые эффекты у них были в 70-е", – говорю я. Потом доходит, что это был прилет, – написал он. – За эти месяцы изменилось ощущение и восприятие многих вещей. Внутренне напрягаешься при каждом резком уличном звуке и не замечаешь дыма за окном".

Жадан не уточнил, в каком городе находился в этот момент, но после 24 февраля он продолжает жить в обстреливаемом российскими оккупантами Харькове.

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