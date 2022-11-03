Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2022
 
Новости

"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жадан: Внутренне напрягаешься при каждом резком уличном звуке и не замечаешь дыма за окном
Жадан: Внутренне напрягаешься при каждом резком уличном звуке и не замечаешь дыма за окном
Фото: Сергій Жадан / Facebook

Украинский писатель, волонтер и музыкант Сергей Жадан принял звуки прилета за особенности звучания британской рок-группы Pink Floyd, которую в этот момент слушал. Об этом он написал 3 ноября в Instagrm.

"Вчера слушал Pink Floyd. Внезапно становится много низких. "Какие интересные звуковые эффекты у них были в 70-е", – говорю я. Потом доходит, что это был прилет, – написал он. – За эти месяцы изменилось ощущение и восприятие многих вещей. Внутренне напрягаешься при каждом резком уличном звуке и не замечаешь дыма за окном".

Жадан не уточнил, в каком городе находился в этот момент, но после 24 февраля он продолжает жить в обстреливаемом российскими оккупантами Харькове.

Контекст:

Жадан родился в 1974 году в Старобельске Луганской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (факультет украинско-немецкой филологии). Учился в аспирантуре в этом университете, получил степень кандидата филологических наук, некоторое время преподавал.

Жадан живет и работает в Харькове. Пишет поэзию, романы и эссе на украинском языке, а также переводит поэзию с немецкого, английского, белорусского и русского языков. Жадан – обладатель многих литературных премий. В 2010 году его роман "Ворошиловград" стал книгой года по версии украинской службы BBC, а в 2014 году это же произведение было названо книгой десятилетия.

Сотрудничает с харьковской рок-группой "Собаки в космосі", которая с 2014 года называется "Жадан і Собаки".

С 2014 года Жадан занимается волонтерской деятельностью.

Теги: Сергей Жадан, Pink Floyd, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
  Травматолог изюмской больницы Кузнецов: У выхода из больницы висели российские дроны. Только кто выглянет из дверей, сразу начинался минометный обстрел
  Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального
  Шустер: Россия должна своему народу на "Первом канале" показать, что она натворила в Украине, и попросить прощения. Это не исключает репараций и всего остального
Алеся БАЦМАН
Военный дневник харьковчанки Гин: Утро 31 октября. В учебнике истории будет абзац, как "вторая фейковая армия мира отчаянно воевала с водонапорными башнями и проиграла"
Военный дневник харьковчанки Гин: Утро 31 октября. В учебнике истории будет абзац, как "вторая фейковая армия мира отчаянно воевала с водонапорными башнями и проиграла"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Мисс Аргентина" женилась на "Мисс Пуэрто-Рико"
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Я детстве не разговаривал. Меня даже лечила "бабка". 49-летний Данилко рассказал, как в 15 лет избавился от заикания
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
38-летняя жена 62-летнего Тигипко стоя на коленях, засветила интерьер своего дома. Видео
  Тина Кароль исполнила песню "Чорнобривці" в Лос-Анджелесе и посвятила ее матерям украинских защитников. Видео
  Тина Кароль исполнила песню "Чорнобривці" в Лос-Анджелесе и посвятила ее матерям украинских защитников. Видео
Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет
Ученые изучили, как менялся размер пениса на картинах художников за последние 700 лет
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
Стало известно, на каком канале будет работать Остапчук
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
"Он ватный". Даша Малахова озвучила причину развода со вторым мужем
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сыновей
Мишина дала совет женщинам, которые одни воспитывают сыновей
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
"Великолепная!" 47-летняя Лонгория надела платье с оттопыренным лифом
Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала иллюстрацию о свете в темноте
Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала иллюстрацию о свете в темноте
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
64-летняя Стоун сообщила, что у нее обнаружили опухоль
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Пропагандист Соловьев набросился на Ефросинину и ее семью. Маша резко ответила
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
Бурмака рассказала подробности трагической смерти своего бывшего мужа, за которого дважды выходила замуж
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 