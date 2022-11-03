"Изменилось ощущение и восприятие". Жадан рассказал, как отреагировал на звуки прилета

"Вчера слушал Pink Floyd. Внезапно становится много низких. "Какие интересные звуковые эффекты у них были в 70-е", – говорю я. Потом доходит, что это был прилет, – написал он. – За эти месяцы изменилось ощущение и восприятие многих вещей. Внутренне напрягаешься при каждом резком уличном звуке и не замечаешь дыма за окном".
Жадан не уточнил, в каком городе находился в этот момент, но после 24 февраля он продолжает жить в обстреливаемом российскими оккупантами Харькове.
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Жадан родился в 1974 году в Старобельске Луганской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (факультет украинско-немецкой филологии). Учился в аспирантуре в этом университете, получил степень кандидата филологических наук, некоторое время преподавал.
Жадан живет и работает в Харькове. Пишет поэзию, романы и эссе на украинском языке, а также переводит поэзию с немецкого, английского, белорусского и русского языков. Жадан – обладатель многих литературных премий. В 2010 году его роман "Ворошиловград" стал книгой года по версии украинской службы BBC, а в 2014 году это же произведение было названо книгой десятилетия.
Сотрудничает с харьковской рок-группой "Собаки в космосі", которая с 2014 года называется "Жадан і Собаки".
С 2014 года Жадан занимается волонтерской деятельностью.