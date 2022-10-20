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20 октября, 2022
 
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Сергей Жадан получил польскую награду имени Серхио Виэйра де Молла

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Деньги за премию Сергей Жадан отдаст на оборону Харькова
Деньги за премию Сергей Жадан отдаст на оборону Харькова
Фото: Сергій Жадан / Facebook

Об этом известный украинский писатель рассказал на своей странице в Facebook.

"Премия имени Серхио де Молла посвящена вопросам прав человека. Думаю, для Украины это сегодня насущные и жизненно важные вопросы - российские оккупанты лишили тысячи наших соотечественников элементарных прав и свобод. Собственно, эта война и ведется за наши права, в частности - за право оставаться собой. А денежную составляющую премии (10 000 злотых) радостно инвестирую в оборону Харькова. Свободный украинский Харьков – это именно о правах и свобода", – написал Жадан.

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/pfbid032evJxjghFsuwCv65gwz8R144E4FQr6Y2KjgCFWVbmftFoT8vfEZBMGi2pgCA5ujtl

Контекст:

Жадан родился в 1974 году в Старобельске Луганской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (факультет украинско-немецкой филологии). Учился в аспирантуре в этом университете, получил степень кандидата филологических наук, некоторое время преподавал.

Жадан живет и работает в Харькове. Пишет поэзию, романы и эссе на украинском языке, а также переводит поэзию с немецкого, английского, белорусского и русского языков. Жадан – обладатель многих литературных премий. В 2010 году его роман "Ворошиловград" стал книгой года по версии украинской службы BBC, а в 2014 году это же произведение было названо книгой десятилетия.

Сотрудничает с харьковской рок-группой "Собаки в космосі", которая с 2014 года называется "Жадан і Собаки".

С 2014 года Жадан занимается волонтерской деятельностью.

Теги: Украина, Харьков, Сергей Жадан, премия
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