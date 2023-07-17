На станцию "Академик Вернадский" собирают новую команду

Экспедиция продлится год с весны 2024-го года. В команду ищут:
Конкурс не имеет никаких ограничений по полу, возрасту или другим признакам.
Главными критериями являются образование, профессиональный уровень, опыт кандидата, способность к работе в условиях Антарктики и закрытого коллектива.
Есть также особые требования к кандидатам. Прежде всего не должно быть хронических заболеваний и противопоказаний по состоянию здоровья к работе в условиях Антарктики.
В научном центре отмечают, что работа не является легкой, поэтому будет четкий график и большая нагрузка. Участники должны быть коммуникабельными и неконфликтными, желательно со знанием иностранного языка.
Заработная плата составляет 54 тыс. грн в месяц из-за особых условий. Также обеспечивают жильем, питанием, экипировкой, медикаментами и средствами гигиены.
Для участия в конкурсе необходимо до 15 августа прислать в НАНЦ:
Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.
На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.