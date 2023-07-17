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На станцию "Академик Вернадский" собирают новую команду

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Заработная плата участников экспедиции составляет 54 тыс. грн в месяц из-за особых условий
Заработная плата участников экспедиции составляет 54 тыс. грн в месяц из-за особых условий
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

17 июля в Национальном антарктическом научном центре объявили набор в 29-ю украинскую антарктическую экспедицию.

Экспедиция продлится год с весны 2024-го года. В команду ищут:

  • ученых по направлениям "геология и геофизика", "физические науки", "науки о жизни";
  • врача;
  • повара;
  • сисадмина;
  • системного механика;
  • дизелиста-электрика.

Конкурс не имеет никаких ограничений по полу, возрасту или другим признакам.

Главными критериями являются образование, профессиональный уровень, опыт кандидата, способность к работе в условиях Антарктики и закрытого коллектива.

Есть также особые требования к кандидатам. Прежде всего не должно быть хронических заболеваний и противопоказаний по состоянию здоровья к работе в условиях Антарктики.

В научном центре отмечают, что работа не является легкой, поэтому будет четкий график и большая нагрузка. Участники должны быть коммуникабельными и неконфликтными, желательно со знанием иностранного языка.

Заработная плата составляет 54 тыс. грн в месяц из-за особых условий. Также обеспечивают жильем, питанием, экипировкой, медикаментами и средствами гигиены.

Для участия в конкурсе необходимо до 15 августа прислать в НАНЦ:

  • заявление (образец есть здесь);
  • резюме;
  • мотивационное письмо;
  • копии документов, подтверждающих образование;
  • копию трудовой книжки.
На втором этапе нужно будет подать весь пакет документов и пройти профессиональное собеседование, а также тестирование с психологом. Третий этап предусматривает прохождение медицинской комиссии и тренингов.
https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/pfbid033R5mhDnNdzzcXru4vesWa5DhCK7pMQqJHjKr2Ci7cjTsbV9LXUJErmV2YVXjeEvSl

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, исследование, документы, Антарктика, станция Академик Вернадский
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