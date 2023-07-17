На станцию "Академик Вернадский" собирают новую команду

Экспедиция продлится год с весны 2024-го года. В команду ищут:

ученых по направлениям "геология и геофизика", "физические науки", "науки о жизни";

врача;

повара;

сисадмина;

системного механика;

дизелиста-электрика.

Конкурс не имеет никаких ограничений по полу, возрасту или другим признакам.

Главными критериями являются образование, профессиональный уровень, опыт кандидата, способность к работе в условиях Антарктики и закрытого коллектива.

Есть также особые требования к кандидатам. Прежде всего не должно быть хронических заболеваний и противопоказаний по состоянию здоровья к работе в условиях Антарктики.

В научном центре отмечают, что работа не является легкой, поэтому будет четкий график и большая нагрузка. Участники должны быть коммуникабельными и неконфликтными, желательно со знанием иностранного языка.

Заработная плата составляет 54 тыс. грн в месяц из-за особых условий. Также обеспечивают жильем, питанием, экипировкой, медикаментами и средствами гигиены.

Для участия в конкурсе необходимо до 15 августа прислать в НАНЦ:

заявление (образец есть здесь);

резюме;

мотивационное письмо;

копии документов, подтверждающих образование;

копию трудовой книжки. На втором этапе нужно будет подать весь пакет документов и пройти профессиональное собеседование, а также тестирование с психологом. Третий этап предусматривает прохождение медицинской комиссии и тренингов. https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/pfbid033R5mhDnNdzzcXru4vesWa5DhCK7pMQqJHjKr2Ci7cjTsbV9LXUJErmV2YVXjeEvSl