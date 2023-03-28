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В Антарктиду прибыла новая экспедиция украинских полярников, они проведут там год

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Украинские полярники прибыли в Антарктиду на смену коллегам
Украинские полярники прибыли в Антарктиду на смену коллегам
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Исследовательский ледокол "Ноосфера" с командой 28-й Украинской антарктической экспедиции на борту прибыл на станцию "Академик Вернадский". Об этом доложил капитан судна Александр Гришко 27 марта, сообщается на Facebook-странице станции.

Путь из чилийского порта Пунта-Аренас до станции длился пять суток, отмечается в сообщении. Ледокол успешно прошел через самый бурный в мире пролив Дрейка.

В ближайшие дни полярники проведут пересменку – участники предыдущей экспедиции передадут дела новоприбывшим, которые останутся там на год. Также участники экспедиции займутся разгрузкой судна, которое привезло запас еды, горючего и прочих необходимых вещей. Поскольку ледокол не может пришвартоваться прямо у острова из-за рельефа дна, груз с него будут перевозить на берег на лодках.

Среди основных задач экспедиции будет проведение измерений и исследований по трем направлениям: геофизика, метеорология и биология, а также поддержание жизнедеятельности станции.

Отмечается, что украинский ледокол уже второй сезон работает в Антарктиде. В конце декабря 2022 года он отправился из Южно-Африканской Республики на остров Кинг-Джордж, куда доставил экспедицию и грузы для польской антарктической станции "Артцовский". Оттуда судно прибыло на "Вернадский", доставив участников технической сезонной экспедиции, которые завершают срочные дела по модернизации станции. После этого "Ноосфера" добралась до Чили и ждала команду 28-й экспедиции, вместе с которой успешно вернулась в Антарктику.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/pfbid02WUhUh46Yx4ZHuh1wGLDupHuEihadtKP4GWDTTvfmZVT11QHXytycv7FGDwijE14Ql

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, Антарктида, корабль, ученые, станция Академик Вернадский, полярники
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