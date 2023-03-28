В Антарктиду прибыла новая экспедиция украинских полярников, они проведут там год

Путь из чилийского порта Пунта-Аренас до станции длился пять суток, отмечается в сообщении. Ледокол успешно прошел через самый бурный в мире пролив Дрейка.

В ближайшие дни полярники проведут пересменку – участники предыдущей экспедиции передадут дела новоприбывшим, которые останутся там на год. Также участники экспедиции займутся разгрузкой судна, которое привезло запас еды, горючего и прочих необходимых вещей. Поскольку ледокол не может пришвартоваться прямо у острова из-за рельефа дна, груз с него будут перевозить на берег на лодках.

Среди основных задач экспедиции будет проведение измерений и исследований по трем направлениям: геофизика, метеорология и биология, а также поддержание жизнедеятельности станции.

Отмечается, что украинский ледокол уже второй сезон работает в Антарктиде. В конце декабря 2022 года он отправился из Южно-Африканской Республики на остров Кинг-Джордж, куда доставил экспедицию и грузы для польской антарктической станции "Артцовский". Оттуда судно прибыло на "Вернадский", доставив участников технической сезонной экспедиции, которые завершают срочные дела по модернизации станции. После этого "Ноосфера" добралась до Чили и ждала команду 28-й экспедиции, вместе с которой успешно вернулась в Антарктику.