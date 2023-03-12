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"Орлы мух не ловят". Зеленский показал видео с украинской антарктической станции "Академик Вернадский"

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Члены экспедиции завершают свою работу на антарктической станции
Члены экспедиции завершают свою работу на антарктической станции
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

12 марта, в 160-ю годовщину со дня рождения украинского ученого Владимира Вернадского, президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеосвязи пообщался с участниками 27-й научной экспедиции, которая находится на украинской станции имени Вернадского в Антарктиде. Об этом информирует сайт главы государства.

"Я хотел бы поблагодарить вас за то, что, несмотря на войну, мы не останавливаем наших шагов по развитию независимой украинской науки. Сегодня у нас выдающаяся дата, и важно, что мы можем с вами пообщаться. [...] Мы все боремся ради нашего государства и нашего будущего. И я считаю, что ваши шаги по развитию науки также приближают нашу победу", – сказал Зеленский.

Ему, в частности, объяснили, что у полярников есть собственный шеврон с надписью: "Орлы мух не ловят".

В Facebook президент Украины опубликовал ролик о станции имени Вернадского. На нем показано природа Антарктиды, жизнь и условия работы украинских полярников.

"Несмотря на полномасштабную войну, зимовальный отряд 27-й украинской антарктической экспедиции в марте 2022 года отправился на станцию "Академик Вернадский" и сейчас завершает свою работу там. Важно, что мы держимся вместе, независимо от расстояния. Вдохновляйте, пожалуйста, всех нас результатами своих исследований", – написал Зеленский.

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

видео

Видео: Володимир Зеленський / Facebook
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: наука, Антарктида, экспедиция, Владимир Зеленский, президент, станция Академик Вернадский, природа, полярники
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