"Орлы мух не ловят". Зеленский показал видео с украинской антарктической станции "Академик Вернадский"

"Я хотел бы поблагодарить вас за то, что, несмотря на войну, мы не останавливаем наших шагов по развитию независимой украинской науки. Сегодня у нас выдающаяся дата, и важно, что мы можем с вами пообщаться. [...] Мы все боремся ради нашего государства и нашего будущего. И я считаю, что ваши шаги по развитию науки также приближают нашу победу", – сказал Зеленский.

Ему, в частности, объяснили, что у полярников есть собственный шеврон с надписью: "Орлы мух не ловят".

В Facebook президент Украины опубликовал ролик о станции имени Вернадского. На нем показано природа Антарктиды, жизнь и условия работы украинских полярников.

"Несмотря на полномасштабную войну, зимовальный отряд 27-й украинской антарктической экспедиции в марте 2022 года отправился на станцию "Академик Вернадский" и сейчас завершает свою работу там. Важно, что мы держимся вместе, независимо от расстояния. Вдохновляйте, пожалуйста, всех нас результатами своих исследований", – написал Зеленский.