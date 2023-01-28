К украинской станции в Антарктиде прибыл ледокол "Ноосфера". Фоторепортаж
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook
27 января к украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде прибыло и стало на якорь украинское научно-исследовательское судно-ледокол "Ноосфера". Об этом в Facebook проинформировал
Национальный антарктический научный центр. Судно стало на якорь недалеко от острова Галиндез, на котором расположен "Академик Вернадский". "Ноосфера" доставила грузы и команду украинских технических специалистов, которые займутся неотложными работами по модернизации станции. Из Кейптауна (ЮАР) в Антарктику судно вышло
24 декабря 2022 года.