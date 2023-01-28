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К украинской станции в Антарктиде прибыл ледокол "Ноосфера". Фоторепортаж

Сегодня 16.00
27 января к украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде прибыло и стало на якорь украинское научно-исследовательское судно-ледокол "Ноосфера". Об этом в Facebook проинформировал Национальный антарктический научный центр. Судно стало на якорь недалеко от острова Галиндез, на котором расположен "Академик Вернадский". "Ноосфера" доставила грузы и команду украинских технических специалистов, которые займутся неотложными работами по модернизации станции. Из Кейптауна (ЮАР) в Антарктику судно вышло 24 декабря 2022 года.
Теги: Антарктида, судно, Антарктика, станция Академик Вернадский, Ноосфера
 

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