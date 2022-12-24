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Украинский ледокол "Ноосфера" вышел из Кейптауна в Антарктику. Судно начинает новый сезон

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Ожидается, что "Ноосфера" придет к украинской станции "Академик Вернадский" до конца января
Ожидается, что "Ноосфера" придет к украинской станции "Академик Вернадский" до конца января
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

24 декабря украинский ледокол "Ноосфера" вышел из Кейптауна (ЮАР) в новый рейс в Антарктику, сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра.

Это второй антарктический сезон флагмана украинского научно-исследовательского флота, капитан судна, как и в прошлый раз, – Павел Панасюк. 

"Нынешняя экспедиция является совместной украинско-польской и финансируется преимущественно Польской антарктической программой (что очень помогает нам в условиях сокращенного из-за полномасштабной войны бюджета). Поэтому сначала "Ноосфера" отправится к польской антарктической станции "Арцтовский", которая находится на острове Кинг Джордж. Потом наш ледокол доставит грузы и, что очень важно, украинскую команду технических специалистов на нашу станцию "Академик Вернадский", – рассказали в НАНЦ.

Эти технические специалисты, "несмотря на все сложности", должны завершить начатую модернизацию инфраструктуры "Вернадского", отметили в центре. 

"В этом сезоне в планах замена системы отопления, обустройство новой площадки для хранения лодок, работы по заземлению дизельного и главного здания станции, а также ряд других неотложных работ, необходимых для успешной зимовки 28-й Украинской антарктической экспедиции. Впереди у судна длинная дорога через Атлантический и Южный океаны. Ожидается, что ледокол доберется до "Вернадского" к концу января следующего года", – говорится в релизе. 

В НАНЦ рассказали, что в эту экспедицию ледокол отправился с большим трезубцем на борту (размером 1,25 м на 1,05 м). Трезубец установили осенью во время ремонта и подготовки судна к рейсу. 

"Наши символы заняли почетное место – на фальштрубах с правого и левого бортов судна. Мир должен видеть нашу несокрушимость и уверенность в победе повсюду, даже среди айсбергов и вечных снегов", – подчеркнули в центре. 

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/pfbid0kxuhW7kSx6eR5muGgsLGzpXtpBH5hvaNRXqUV4hGtTSs9CEYLUcjo3pByfBcCmAGl

Контекст:

В 2021 году Украина впервые за историю независимости Украины приобрела научно-исследовательское судно – британский ледокол James Clark Ross, который был флагманом Британской антарктической службы 30 лет. Судно прибыло в Украину и получило новое название – его переименовали в "Ноосферу" (украинский ученый Владимир Вернадский – один из основных авторов философской теории ноосферы).

После техобслуживания судно отправилось в свою первую экспедицию к Антарктиде. Ледокол покинул порт Одессы 28 января 2022 года, за несколько недель до начала полномасштабного вторжения РФ. 

30 марта ледокол прибыл к станции "Академик Вернадский". В апреле судно вернулось в Чили, успешно завершив свою первую экспедицию к Антарктиде

Ледокол обеспечил пересменку украинских антарктических экспедиций, доставили 140 тонн горючего и более 80 тонн разных грузов на станцию – от годового запаса еды до стройматериалов для продолжения модернизации "Вернадского". Кроме того, "Ноосфера" доставила грузы на "Артцовский", а на обратном пути забрала участников польской антарктической экспедиции. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Антарктида, ученые, экспедиция, судно, Антарктика, Павел Панасюк, Кейптаун
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