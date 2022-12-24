Украинский ледокол "Ноосфера" вышел из Кейптауна в Антарктику. Судно начинает новый сезон

Это второй антарктический сезон флагмана украинского научно-исследовательского флота, капитан судна, как и в прошлый раз, – Павел Панасюк.

"Нынешняя экспедиция является совместной украинско-польской и финансируется преимущественно Польской антарктической программой (что очень помогает нам в условиях сокращенного из-за полномасштабной войны бюджета). Поэтому сначала "Ноосфера" отправится к польской антарктической станции "Арцтовский", которая находится на острове Кинг Джордж. Потом наш ледокол доставит грузы и, что очень важно, украинскую команду технических специалистов на нашу станцию "Академик Вернадский", – рассказали в НАНЦ.

Эти технические специалисты, "несмотря на все сложности", должны завершить начатую модернизацию инфраструктуры "Вернадского", отметили в центре.

"В этом сезоне в планах замена системы отопления, обустройство новой площадки для хранения лодок, работы по заземлению дизельного и главного здания станции, а также ряд других неотложных работ, необходимых для успешной зимовки 28-й Украинской антарктической экспедиции. Впереди у судна длинная дорога через Атлантический и Южный океаны. Ожидается, что ледокол доберется до "Вернадского" к концу января следующего года", – говорится в релизе.

В НАНЦ рассказали, что в эту экспедицию ледокол отправился с большим трезубцем на борту (размером 1,25 м на 1,05 м). Трезубец установили осенью во время ремонта и подготовки судна к рейсу.

"Наши символы заняли почетное место – на фальштрубах с правого и левого бортов судна. Мир должен видеть нашу несокрушимость и уверенность в победе повсюду, даже среди айсбергов и вечных снегов", – подчеркнули в центре.