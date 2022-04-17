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"Русский корабль пошел в известном направлении". Украинский ледокол "Ноосфера" помог провести смену экспедиций на польской антарктической станции

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"Ноосфера" доставит в чилийский порт украинских и польских полярников
"Ноосфера" доставит в чилийский порт украинских и польских полярников
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" помог пересменить экспедиции на польской антарктической станции "Арцтовский". Об этом 17 апреля сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Ноосфера" в конце марта доставила на "Арцтовский" груз, а теперь на обратном пути от украинской станции "Академик Вернадский" ледокол принял участников польской экспедиции, которых вместе с нашими полярниками доставит в чилийский порт Пунта-Аренас.

"Буквально через неделю после начала войны к нам обратились польские коллеги, спросив, не согласится ли наш новый ледокол обслуживать их антарктическую станцию. До этого они зафрахтовали российское судно, но после вероломного вторжения россиян в Украину больше не хотят тратить на них ни копейки. То есть поляки тоже отправили "русский корабель" в известном направлении", – сообщил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Он отметил, что Украина согласилась на это предложение, так как оно позволит расширить сотрудничество между странами.

"Польша оказывает нам невероятную поддержку в это сложное время, в частности именно Польская антарктическая программа помогла нам доставить на "Вернадский" зимовщиков 27-й украинской антарктической экспедиции. Да и расположен их "Арцтовский" на пути от нашего "Вернадского" к Чили, на острове Кинг-Джордж, что довольно удобно. Кинг-Джорж обычно является промежуточной точкой для судов перед выходом в самый бурный в мире пролив Дрейка", – рассказал Дикий.

Украинские исследователи также отобрали образцы грунта на острове Кинг-Джордж, добавили в НАНЦ.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/349162160580547

Контекст:

19 августа 2021 года Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола James Clark Ross. Как рассказывал Дикий, Украина купила легендарное британское судно за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно правительство заплатило за доставку и дооборудование ледокола.

В НАНЦ тогда отмечали, что именно James Clark Ross в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на тогдашнюю британскую станцию "Фарадей" (сейчас украинская станция "Академик Вернадский").

Ледокол James Clark Ross был флагманом Британской антарктической службы 30 лет, носил имя британского военного моряка, исследователя Антарктики адмирала Джеймса Кларка Росса.

30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.

29 октября в Одессе в ходе торжественной церемонии купленное у Великобритании судно переименовали в "Ноосферу". Такое название выбрали, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции "Академик Вернадский", названной именем украинского ученого – одного из основных авторов философской теории ноосферы.

На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он тогда подчеркнул, что впервые за историю независимости Украины государство приобрело научно-исследовательское судно.

28 января 2022 года ледокол отправился в свою первую экспедицию к Антарктиде.

30 марта ледокол прибыл к станции "Академик Вернадский".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Польша, Антарктида, станция Академик Вернадский, Евгений Дикий, полярники
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