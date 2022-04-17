"Русский корабль пошел в известном направлении". Украинский ледокол "Ноосфера" помог провести смену экспедиций на польской антарктической станции

"Ноосфера" в конце марта доставила на "Арцтовский" груз, а теперь на обратном пути от украинской станции "Академик Вернадский" ледокол принял участников польской экспедиции, которых вместе с нашими полярниками доставит в чилийский порт Пунта-Аренас.

"Буквально через неделю после начала войны к нам обратились польские коллеги, спросив, не согласится ли наш новый ледокол обслуживать их антарктическую станцию. До этого они зафрахтовали российское судно, но после вероломного вторжения россиян в Украину больше не хотят тратить на них ни копейки. То есть поляки тоже отправили "русский корабель" в известном направлении", – сообщил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Он отметил, что Украина согласилась на это предложение, так как оно позволит расширить сотрудничество между странами.

"Польша оказывает нам невероятную поддержку в это сложное время, в частности именно Польская антарктическая программа помогла нам доставить на "Вернадский" зимовщиков 27-й украинской антарктической экспедиции. Да и расположен их "Арцтовский" на пути от нашего "Вернадского" к Чили, на острове Кинг-Джордж, что довольно удобно. Кинг-Джорж обычно является промежуточной точкой для судов перед выходом в самый бурный в мире пролив Дрейка", – рассказал Дикий.

Украинские исследователи также отобрали образцы грунта на острове Кинг-Джордж, добавили в НАНЦ.