Украинский ледокол "Ноосфера" прибыл к станции "Академик Вернадский"

"Наш научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" добрался до Антарктики и уже стоит вблизи острова Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский" (причалить на остров большие суда не имеют возможности из-за мелководья). Его путь из Чили на ледяной континент занял пять дней: "Ноосфера" вышла из Пунта Аренас вечером 25 марта, а вечером 30 марта (в Украине уже была ночь) пришла к станции", – говорится в сообщении.

Украинскому капитану Павлу Панасюку вести ледокол помогал бывший британский капитан ледокола Саймон Уоллес.

"Ноосфера" доставила на "Вернадский" очень много разных нужных грузов, но самое главное – 27-ю украинскую антарктическую экспедицию. Коллег очень ждали команда зимовщиков 26-й УАЭ и сезонный отряд, которые теперь смогут вернуться домой. Предполагаем, что наши полярники ждали "Ноосферу" под сине-желтым флагом, как Ассоль – корабля с пурпурными парусами", – сообщили в НАНЦ.

Сейчас из-за шторма экспедиция не может добраться на Галиндез.

"Но как только погода изменится, полярники из новой экспедиции присоединятся ко всем на "Вернадском". Также в течение следующих дней будет продолжаться разгрузка годовых запасов пищи, горючего, строительных материалов и другого. Следовательно, "Ноосфера" начнет свой путь обратно в Чили с одной интересной остановкой, о которой мы напишем отдельно", – проинформировали в центре.