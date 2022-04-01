Украинский ледокол "Ноосфера" прибыл к станции "Академик Вернадский"

"Наш научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" добрался до Антарктики и уже стоит вблизи острова Галиндез, где расположена украинская станция "Академик Вернадский" (причалить на остров большие суда не имеют возможности из-за мелководья). Его путь из Чили на ледяной континент занял пять дней: "Ноосфера" вышла из Пунта Аренас вечером 25 марта, а вечером 30 марта (в Украине уже была ночь) пришла к станции", – говорится в сообщении.
Украинскому капитану Павлу Панасюку вести ледокол помогал бывший британский капитан ледокола Саймон Уоллес.
"Ноосфера" доставила на "Вернадский" очень много разных нужных грузов, но самое главное – 27-ю украинскую антарктическую экспедицию. Коллег очень ждали команда зимовщиков 26-й УАЭ и сезонный отряд, которые теперь смогут вернуться домой. Предполагаем, что наши полярники ждали "Ноосферу" под сине-желтым флагом, как Ассоль – корабля с пурпурными парусами", – сообщили в НАНЦ.
Сейчас из-за шторма экспедиция не может добраться на Галиндез.
"Но как только погода изменится, полярники из новой экспедиции присоединятся ко всем на "Вернадском". Также в течение следующих дней будет продолжаться разгрузка годовых запасов пищи, горючего, строительных материалов и другого. Следовательно, "Ноосфера" начнет свой путь обратно в Чили с одной интересной остановкой, о которой мы напишем отдельно", – проинформировали в центре.
19 августа 2021 года Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола James Clark Ross. Как рассказывал Дикий, Украина купила легендарное британское судно за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно правительство заплатило за доставку и дооборудование ледокола.
В НАНЦ тогда отмечали, что именно James Clark Ross в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на тогдашнюю британскую станцию "Фарадей" (сейчас украинская станция "Академик Вернадский").
Ледокол James Clark Ross был флагманом Британской антарктической службы 30 лет, носил имя британского военного моряка, исследователя Антарктики адмирала Джеймса Кларка Росса.
30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.
29 октября в Одессе в ходе торжественной церемонии купленное у Великобритании судно переименовали в "Ноосферу". Такое название выбрали, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции "Академик Вернадский", названной именем украинского ученого – одного из основных авторов философской теории ноосферы.
На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он тогда подчеркнул, что впервые за историю независимости Украины государство приобрело научно-исследовательское судно.
28 января 2022 года ледокол отправился в свою первую экспедицию к Антарктиде. Среди прочего, он везет COVID-вакцины для полярников.