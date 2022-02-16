Украинский ледокол "Ноосфера" везет вакцину от COVID-19 в Антарктиду

Вакцина предназначена для зимовщиков 26-й Украинской антарктической экспедиции, которые отправились на станцию в марте 2021 года. У них вообще нет прививок от COVID-19, так как тогда процесс вакцинации в Украине только начинался. За год в Антарктиде, после почти полного отсутствия физических контактов с внешним миром, их иммунитет обладает более низкой способностью противостоять вирусам, отметили в центре.
Кроме того, предусмотрены бустерные дозы для участников сезонной экспедиции, получивших полный курс вакцинации от COVID-19.
Чтобы обеспечить соблюдение всех норм холодовой цепи, на ледоколе вакцины хранятся в морозильной камере, которая работает в режиме -78 ˚С. За нормами хранения вакцин следит врач "Ноосферы" Сергей Носенко.
В Минздраве Украины заявили, что заботятся обо всех жителях страны, "даже если они находятся в самых отдаленных уголках мира".
"Если даже в Антарктиде можно сделать первую, вторую или бустерную дозу, что медлить тем, у кого есть множество вариантов для вакцинации? Защитите себя и родных – вакцинируйтесь!" – призвал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
"Ноосфера" 28 января отправилась в свою первую экспедицию к Антарктиде. Экипаж ледокола состоит из 26 человек, это украинцы, а также трое иностранцев – механики из Литвы и Великобритании, которые работали на судне, когда оно принадлежало Соединенному Королевству.
19 августа 2021 года Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола James Clark Ross. Как рассказывал директор НАНЦ Евгений Дикий, Украина купила легендарное британское судно за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно правительство заплатило за доставку и дооборудование ледокола.
В НАНЦ тогда отмечали, что именно James Clark Ross в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на тогдашнюю британскую станцию "Фарадей" (сейчас украинская станция "Академик Вернадский").
Ледокол James Clark Ross был флагманом Британской антарктической службы 30 лет, носил имя британского военного моряка, исследователя Антарктики адмирала Джеймса Кларка Росса.
30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.
29 октября в Одессе в ходе торжественной церемонии купленное у Великобритании судно переименовали в "Ноосферу". Такое название выбрали, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции "Академик Вернадский", названной именем украинского ученого – одного из основных авторов философской теории ноосферы.
На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он тогда подчеркнул, что впервые за историю независимости Украины государство приобрело научно-исследовательское судно.