Украинский ледокол "Ноосфера" везет вакцину от COVID-19 в Антарктиду

Полярники, которые находятся на станции с прошлой весны, теперь смогут вакцинироваться от COVID-19 Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Вакцина предназначена для зимовщиков 26-й Украинской антарктической экспедиции, которые отправились на станцию в марте 2021 года. У них вообще нет прививок от COVID-19, так как тогда процесс вакцинации в Украине только начинался. За год в Антарктиде, после почти полного отсутствия физических контактов с внешним миром, их иммунитет обладает более низкой способностью противостоять вирусам, отметили в центре.

Кроме того, предусмотрены бустерные дозы для участников сезонной экспедиции, получивших полный курс вакцинации от COVID-19.

Чтобы обеспечить соблюдение всех норм холодовой цепи, на ледоколе вакцины хранятся в морозильной камере, которая работает в режиме -78 ˚С. За нормами хранения вакцин следит врач "Ноосферы" Сергей Носенко.

В Минздраве Украины заявили, что заботятся обо всех жителях страны, "даже если они находятся в самых отдаленных уголках мира".

"Если даже в Антарктиде можно сделать первую, вторую или бустерную дозу, что медлить тем, у кого есть множество вариантов для вакцинации? Защитите себя и родных – вакцинируйтесь!" – призвал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Ноосфера" 28 января отправилась в свою первую экспедицию к Антарктиде. Экипаж ледокола состоит из 26 человек, это украинцы, а также трое иностранцев – механики из Литвы и Великобритании, которые работали на судне, когда оно принадлежало Соединенному Королевству.