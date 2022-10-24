Полярники на украинской антарктической станции показали, как растут тюленята. Фоторепортаж
Третий, пока безымянный малыш
В сентябре возле украинской полярной станции "Академик Вернадский" появились первые в этом сезоне детеныши тюленей
, им выбрали имена
– Мирко и Мрия. 23 октября пресс-служба Национального антарктического научного центра (НАНЦ) сообщила
, что возле станции родился третий тюлененок, а первые два "хорошо подросли на мамином питательном (54% жира) молоке". "Мирко очень активен, любит играть и уже такой самостоятельный! Мама даже оставляет его одного, пока ныряет поесть в океан", – говорится в сообщении.