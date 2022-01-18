Украинские ученые на "Академике Вернадском" записали "пение" тюленей

"Этой весной украинские ученые начали акустические исследования тюленей Ведделла в районе станции "Академик Вернадский". Послушайте, какое "пение" они записали! Тюлени Ведделла – самые южные млекопитающие, прекрасно приспособленные к жизни в одном из самых холодных регионов планеты. Они способны задерживать дыхание и оставаться под водой почти полтора часа подряд, кое-где ныряя на глубину более 600 м. Чтобы глотнуть воздух, делают лунки или используют трещины в льду", – сообщили в центре.

В общей сложности было известно около 30 типах звуков в "репертуаре" этих животных, но недавно было обнаружено еще девять типов – в ультразвуковом спектре, добавили ученые.

"Где-то пятая часть подводного пения происходит как раз на таких частотах – выше диапазона человеческого слуха: от 20 до 50 кГц, а некоторые могут достигать 200 кГц. Ранее считалось, что ластоногим такие высокочастотные звуки не присущи, так что их функциональное значение ученым еще предстоит выяснить... Существует предположение, что обратное эхо таких звуков позволяет Ведделлам ориентироваться в пространстве во время антарктической зимы. Хотя эти тюлени и имеют хорошее зрение, но когда света нет несколько месяцев, им нужен другой способ получения базовой информации об окружающем мире, например, чтобы находить лунки или добычу. Кроме того, поскольку высокочастотные звуки преодолевают меньшие расстояния, чем низкочастотные, тюлени могут использовать их для общения с другими особями, не привлекая хищников.", – сообщили в центре.

Ученые круглосуточно записывали звуки этих тюленей по время сезона размножения животных с сентября по ноябрь.

"Для этого в двух проливах у нашего острова в лунках, которые активно использовавших животные, были установлены два акустических рекордера. Исследователи получили многочисленные записи самцов, самок и детенышей. Анализ данных с помощью специальной программы позволит получить новую информацию о звуках и подводных коммуникациях тюленей, в частности в ультразвуковом спектре. Также наши исследования помогут установить особенности вокализаций животных всех возрастов и пола и выяснить, отличаются ли диалекты тюленей Ведделла из районов архипелага Вильгельма (то есть вблизи Вернадского) и моря Росса (Западная Антарктика, где проводят исследования ученые с американской станции "Мак-Мердо")", – говорится в сообщении.