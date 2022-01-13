Украинские биологи пополнили международный реестр китов 230 уникальными фото. Он увеличился почти в 15 раз

"В международной базе HappyWhale было всего 15 китов-горбачей, идентифицированных в акватории Южных Оркнейских островов, которые находятся на северо-востоке от украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Сейчас там уже 211 особей из этого района, и это все благодаря непростой работе украинских биологов", – подчеркнули в посте.

Зимой 2021 года ученые НАНЦ Карина Вишнякова и Юлия Иванчикова более трех месяцев работали в экспедиции на борту украинского траулера "Море Содружества".

"Среди их задач была фотоидентификация китов: хвосты этих животных имеют уникальный узор, как отпечатки пальцев у человека. Исследовательницы часами стояли на палубе и всматривались в волны океана, чтобы ловить на фото китовые хвосты. За экспедицию Юля и Карина сделали более 300 уникальных фотографий", – рассказали в НАНЦ.

После обработки фото в Украине был создан каталог из 275 идентифицированных животных. Снимки хорошего качества были загружены в международную китовую базу. В общей сложности их оказалось 230.

"По сути, в этом регионе Южного океана существовало белое пятно по идентификации китов. Нам удалось собрать достаточное количество данных, чтобы его закрыть", – отметили ученые.

"Оказалось, что около 10 китов из акватории Южных Оркнейских островов с 2006 года встречались у берегов Панамы и Бразилии! Это дает новые представления о миграции этих животных, ведь раньше было мнение, что из Южного океана горбачи не мигрируют в высокие воды Атлантики", – сообщили в посте.

В НАНЦ добавили, что украинские ученые занимаются уникальным проектом по фотоидентификации китов более трех лет. В каталоге уже более 750 идентифицированных горбачей.