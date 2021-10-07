Рыбак из Таиланда нашел содержимое желудка кита. Он хочет продать его за $1,2 млн

Море вымыло необычный объект на побережье, где его заметил рыбак. Пхетчарадж, который зарабатывает в месяц несколько сотен долларов, понял, что это кусок амбры. Мужчина видел это вещество по телевизору.

Рыбак отнес находку к экспертам из Университета принца Сонгкла, ученые подтвердили, что это содержимое желудка кита.

Журналисты отметили, что килограмм амбры стоит $37–42 тыс. Рыбак может получить за свою находку до $1,2 млн.

"Я планирую продать амбру, так как я уже получил сертификат, подтверждающий ее подлинность. Если я смогу получить хорошую цену, я уйду с работы и устрою вечеринку для друзей", – сказал мужчина.

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Видео: South China Morning Post / YouTube