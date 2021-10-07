Рыбак из Таиланда нашел содержимое желудка кита. Он хочет продать его за $1,2 млн

Море вымыло необычный объект на побережье, где его заметил рыбак. Пхетчарадж, который зарабатывает в месяц несколько сотен долларов, понял, что это кусок амбры. Мужчина видел это вещество по телевизору.
Рыбак отнес находку к экспертам из Университета принца Сонгкла, ученые подтвердили, что это содержимое желудка кита.
Журналисты отметили, что килограмм амбры стоит $37–42 тыс. Рыбак может получить за свою находку до $1,2 млн.
"Я планирую продать амбру, так как я уже получил сертификат, подтверждающий ее подлинность. Если я смогу получить хорошую цену, я уйду с работы и устрою вечеринку для друзей", – сказал мужчина.
Амбра – воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. Встречается также плавающей в морской воде или выброшенной на берег. Амбра высоко ценится в парфюмерии, ее используют как фиксатор запаха.