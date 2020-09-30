Духи за 350 гривен: как не купить подделку в интернете

В интернете активизировались мошенники, которые используют фирменный стиль известных брендов, предупредили специалисты сети парфюмерных магазинов Brocard.
"Преступники применяют уже наработанную схему обмана: в интернете и социальных сетях рекламируют "беспрецедентную распродажу" якобы от Brocard и предлагают приобрести духи или косметику ведущих мировых брендов по очень низкой цене. На самом деле реклама ведет на сайты-фальшивки, которые не имеют никакого отношения к Brocard и продают фальсификат сомнительного качества. Будьте осторожны! Поддельная косметически-парфюмерная продукция может нанести серьезный вред вашему здоровью, но предъявить претензии к качеству приобретенного там товара вы вряд ли сможете: скорее всего, вы не найдете на таком сайте ни названия продавца, ни его места нахождения", – отметили в компании.
В сети Brocard подчеркнули, что преступную деятельность аферистов быстро разоблачает киберполиция и системы безопасности крупных компаний, но жертвами успевают стать сотни людей.
Чтобы не попасться на крючок мошенников, представители бренда рекомендуют ряд шагов:
1. Обратите внимание на домен и адрес в строке браузера. Не стоит доверять ресурсу, если:
2. Оформление сайта: орфографические, пунктуационные ошибки и опечатки, противоречия в предоставленной информации, "кривой" дизайн – все это выдает мошенников, которые не считают необходимым создавать качественный контент и не имеют на это времени.
3. Предложение неправдоподобно привлекательное: ликвидация духов по себестоимости, две, три и более единиц обычно дорого товара по цене одной, брендовые духи за 300 гривен под видом распродаж конфиската. Будьте благоразумны – по такой цене оригинальная продукция продаваться не может.
4. Принадлежность сайта компании, о которой идет речь в рекламе. Введите запрос в Google – "официальный сайт Брокард-Украина". Первый результат в строке поиска – brocard.ua – действительно официальный сайт компании.
Специалисты сети также призвали сообщать о мошенничестве любым удобным путем: на горячую линию, письмом на почту info@brocard.ua, сообщением в социальных сетях, а также использовать в соцсетях функцию "пожаловаться на рекламу".
"Помните, что мы можем гарантировать качество и оригинальность продукции только при условии заказов на наших официальных сайтах brocard.ua и letu.ua или приобретение товаров в магазинах Brocard, M.A.C, Kiehl's", – сказано в сообщении компании.
Официальные ресурсы сети BROCARD можно посмотреть по ссылке.