Духи за 350 гривен: как не купить подделку в интернете

Мошенники используют имя и фирменный стиль известных брендов в недобросовестной рекламе в интернете, в том числе – в социальных сетях. Специалисты сети парфюмерных магазинов Brocard раccказали, как не стать жертвой аферистов.

Духи за 350 гривен не могут быть брендовыми Фото: depositphotos.com

В интернете активизировались мошенники, которые используют фирменный стиль известных брендов, предупредили специалисты сети парфюмерных магазинов Brocard.

"Преступники применяют уже наработанную схему обмана: в интернете и социальных сетях рекламируют "беспрецедентную распродажу" якобы от Brocard и предлагают приобрести духи или косметику ведущих мировых брендов по очень низкой цене. На самом деле реклама ведет на сайты-фальшивки, которые не имеют никакого отношения к Brocard и продают фальсификат сомнительного качества. Будьте осторожны! Поддельная косметически-парфюмерная продукция может нанести серьезный вред вашему здоровью, но предъявить претензии к качеству приобретенного там товара вы вряд ли сможете: скорее всего, вы не найдете на таком сайте ни названия продавца, ни его места нахождения", – отметили в компании.

В сети Brocard подчеркнули, что преступную деятельность аферистов быстро разоблачает киберполиция и системы безопасности крупных компаний, но жертвами успевают стать сотни людей.

Скриншот: соцсети

Чтобы не попасться на крючок мошенников, представители бренда рекомендуют ряд шагов:

1. Обратите внимание на домен и адрес в строке браузера. Не стоит доверять ресурсу, если:

адрес сайта отличается от адреса в ссылке, по которому вы перешли на этот сайт;

сайт зарегистрирован на домене без ограничений для регистрации (com.ua, kiev.ua, in.ua, cc, biz и т.д.). Все крупные игроки украинского рынка имеют адреса сайтов в формате "компания.ua"!

сайт зарегистрирован в другой стране (российские, американские, немецкие, китайские и другие доменные имена должны насторожить, например, .ru, .us, .to, .ca)

в адресной строке отображается одинаковый адрес для всех страниц сайта.

2. Оформление сайта: орфографические, пунктуационные ошибки и опечатки, противоречия в предоставленной информации, "кривой" дизайн – все это выдает мошенников, которые не считают необходимым создавать качественный контент и не имеют на это времени.

3. Предложение неправдоподобно привлекательное: ликвидация духов по себестоимости, две, три и более единиц обычно дорого товара по цене одной, брендовые духи за 300 гривен под видом распродаж конфиската. Будьте благоразумны – по такой цене оригинальная продукция продаваться не может.

4. Принадлежность сайта компании, о которой идет речь в рекламе. Введите запрос в Google – "официальный сайт Брокард-Украина". Первый результат в строке поиска – brocard.ua – действительно официальный сайт компании.

Специалисты сети также призвали сообщать о мошенничестве любым удобным путем: на горячую линию, письмом на почту info@brocard.ua, сообщением в социальных сетях, а также использовать в соцсетях функцию "пожаловаться на рекламу".

"Помните, что мы можем гарантировать качество и оригинальность продукции только при условии заказов на наших официальных сайтах brocard.ua и letu.ua или приобретение товаров в магазинах Brocard, M.A.C, Kiehl's", – сказано в сообщении компании.

Официальные ресурсы сети BROCARD можно посмотреть по ссылке.