Полярники на "Академике Вернадском" определились с именами для тюленят

Девочку полярники назвали Мечта, а мальчика – Мирославко (Мир, Мирко).

Такой выбор они объяснили тем, что, с одной стороны, имена должны быть актуальны тем ужасным событиям, которые происходят сейчас в Украине, а с другой – не должны быть привязаны только к войне, а иметь более широкий, общечеловеческий смысл.

"Мечта – это и то, что мы потеряли в этой войне, и о необходимости мечтать дальше, верить в лучшее будущее и строить его. Мир сегодня нужен и в контексте победы и завершения нынешней войны, и в контексте глобального существования планеты для возможности развития, сотрудничества, взаимопонимания", – отметили полярники.