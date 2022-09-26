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ОБЩЕСТВО

Полярники на "Академике Вернадском" определились с именами для тюленят

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Тюлени на станции "Академик Вернадский" появились на прошлой неделе
Тюлени на станции "Академик Вернадский" появились на прошлой неделе
Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

Полярники с украинской станции "Академик Вернадский" выбрали имена для тюленят, родившихся на прошлой неделе на станции. Об этом 25 сентября сообщил в Facebook Национальный антарктический научный центр.

Девочку полярники назвали Мечта, а мальчика – Мирославко (Мир, Мирко).

Такой выбор они объяснили тем, что, с одной стороны, имена должны быть актуальны тем ужасным событиям, которые происходят сейчас в Украине, а с другой – не должны быть привязаны только к войне, а иметь более широкий, общечеловеческий смысл.

"Мечта – это и то, что мы потеряли в этой войне, и о необходимости мечтать дальше, верить в лучшее будущее и строить его. Мир сегодня нужен и в контексте победы и завершения нынешней войны, и в контексте глобального существования планеты для возможности развития, сотрудничества, взаимопонимания", – отметили полярники.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/pfbid0xBXruryo7Dv7ksR34oUZEcVmqZgcbp7WejCDVpCD7uRBHAFTng4eFMwM4mMQ2dPql

Контекст:

Антарктическая станция "Академик Вернадский" находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей". 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

18 сентября стало известно, что возле станции "Академик Вернадский" появились первые в этом сезоне детеныши тюленей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: животные, станция Академик Вернадский, полярники, тюлени
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