Елизавета ІІ спускала на воду, Зеленский менял название. Что известно о первом украинском ледоколе "Ноосфера", который готовятся отправить в Антарктиду

"Британский" период James Clark Ross

Ледокол James Clark Ross был флагманом Британской антарктической службы 30 лет, носил имя британского военного моряка, исследователя Антарктики адмирала Джеймса Кларка Росса (годы жизни – 1800–1862).

Королева спускает на воду судно James Clark Ross, 1990 год. Фото: bas.ac.uk

Судно построила британская судостроительная компания Swan Hunter Shipbuilders, на воду его спустили в 1990 году, на церемонии присутствовала королева Великобритании Елизавета II, говорится на сайте Британской антарктической территории.

James Clark Ross в 1991 году стал первым судном Британской антарктической службы, специально построенным как научная платформа. С тех пор ледокол был в первую очередь судном для биологических, океанографических и геофизических экспедиций.

Судно оборудовано комплексом лабораторий и лебедочными системами, позволяющими размещать научное оборудование на корме или на середине судна, оно может идти со скоростью 2 узла (примерно 3 км в час) через ровный морской лед толщиной 1 м.

Также ледокол оборудован системой подачи сжатого воздуха, которая используется для прохождения через широкое поле плотного льда (она раскачивает судно).

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Видео: British Antarctic Survey / YouTube

В последний свой рейс на службе Великобритании ледокол отправился в марте 2021 года. Экспедиция длилась пять с половиной месяцев, миссия судна заключалась в доставке научного и оперативного персонала в Антарктику, а также в пополнении запасов британских станций в Антарктике еще на год.

"30-летняя служба James Clark Ross пришлась на то время, когда мир все больше ищет ответы на вопросы о влиянии изменения климата, потепления морей и подъема уровня кислотности океана. За три десятилетия его службы были достигнуты выдающиеся успехи во всех этих областях. James Clark Ross стал ведущей в мире плавучей платформой для биологических, океанографических и геофизических исследований", – говорится в сообщении Британской антарктической территории.

Флагман Британской антарктической службы стал "Ноосферой"

19 августа Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола James Clark Ross. Как рассказывал директор НАНЦ Евгений Дикий, Украина купила легендарное британское судно за $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Отдельно правительство заплатило за доставку и дооборудование ледокола.

В НАНЦ тогда отмечали, что именно James Clark Ross в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на тогдашнюю британскую станцию "Фарадей" – сейчас украинскую "Академик Вернадский".

30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.

29 октября в Одессе в ходе торжественной церемонии купленное у Великобритании судно переименовали на "Ноосферу". Такое название выбрали, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции "Академик Вернадский", названной именем украинского ученого, одного из основных авторов философской теории ноосферы.

На церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он тогда подчеркнул, что это впервые за историю независимости Украины государство приобрело научно-исследовательское судно.

Подготовка к экспедиции

4 декабря ледокол отправили на техобслуживание на судоремонтный завод ИСРЗ в Черноморске Одесской области. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в НАНЦ.

Судно, длина которого составляет почти 100 м, а водоизмещение 5732 т, зашло в док ИСРЗ на обслуживание 9 декабря.

Работа по подготовке судна к работе в Антарктике ведется без выходных, сообщали в ИСРЗ 13 декабря.

Корпус ледокола уже отмыли водой под высоким давлением, также проведены: ремонт донно-забортной арматуры, дефектация и шлифовка гребного винта, работы по обслуживанию теплообменного аппарата главного двигателя.

Табличку "Ноофера" тоже сняли – чтобы, как и положено, нанести название краской. На заводе прогнозировали, что работы, при благоприятных погодных условиях, будут завершены 14 декабря. После этого планировалось, что "Ноосферу" выведут из дока и пришвартуют у причала завода.

Экипаж теперь уже украинского ледокола практически подготовлен, рассказывал Общественному Дикий 1 декабря.

"Команда уже практически подготовлена. Сейчас она будет проходить подготовку, после чего будем решать, то с нами пойдет в экспедицию, а кто нет. Практически на этой неделе мы набрали эту команду", – говорил он.

Сейчас на "Ноосфере" есть лаборатории для изучения образцов морской воды и грунтов со дна, исследования представителей флоры и фауны океана и для проведения химических экспериментов, фиксирования климатических изменений, говорит Дикий. Экипаж судна состоит из 27 моряков, кроме них, на борту "Ноосферы" будут работать 50 ученых.

Все они будут размещаться в каютах с санузлами, каждая каюта рассчитана на четырех человек. Также есть столовая и комната для отдыха. Глава НАНЦ говорит, что таких условий нет ни на одном научном судне в Украине.

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Фото: Shiprepair Yard ISRY ПрАТ ІСРЗ м.Чорноморськ ISRZ / Facebook Фото: Shiprepair Yard ISRY ПрАТ ІСРЗ м.Чорноморськ ISRZ / Facebook Фото: Shiprepair Yard ISRY ПрАТ ІСРЗ м.Чорноморськ ISRZ / Facebook Фото: Shiprepair Yard ISRY ПрАТ ІСРЗ м.Чорноморськ ISRZ / Facebook Фото: Shiprepair Yard ISRY ПрАТ ІСРЗ м.Чорноморськ ISRZ / Facebook Фото: Shiprepair Yard ISRY ПрАТ ІСРЗ м.Чорноморськ ISRZ / Facebook Фото: Shiprepair Yard ISRY ПрАТ ІСРЗ м.Чорноморськ ISRZ / Facebook Фото: Shiprepair Yard ISRY ПрАТ ІСРЗ м.Чорноморськ ISRZ / Facebook Фото: Shiprepair Yard ISRY ПрАТ ІСРЗ м.Чорноморськ ISRZ / Facebook

Когда "Ноосфера" отправится в Антарктиду и что будет там делать?

Точной даты отправки "Ноосферы" пока не озвучивают. В НАНЦ изданию "ГОРДОН" сообщили, что экспедицию планируют начать в середине января. Остальные детали, в том числе о задачах и участниках экспедиции, обещали озвучить на пресс-конференции, дата которой станет известна после 10 января.

Появление собственного ледокола позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана, создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а в перспективе – работать не только в Антарктиде, но и в Арктике, и при необходимости в других регионах, сообщали в Министерстве образования. Кроме того, наличие собственного судна поможет решить логистические проблемы на украинской станции в Антарктиде, добраться до которой можно только по морскому пути и только в короткий период антарктического лета, когда океан вокруг не скован льдом.

До приобретения британского ледокола Украина ежегодно фрахтовала иностранные суда для доставки в Антарктику годовых и сезонных экспедиций, а также грузов.

Инфографика: mon.gov.ua

Великобритания на замену James Clark Ross построила новое судно – Sir David Attenborough. Этот исследовательский ледокол 15 декабря вечером проходил рядом с украинской антарктической станцией "Академик Вернадский", сообщали в НАНЦ.