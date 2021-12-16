"Является родственником нашей "Ноосферы". Британия отправила в Антарктиду новый ледокол

Ледокол вечером 14 декабря прошел мимо украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

"Полярники очень обрадовались его появлению, ведь, во-первых, Sir David Attenborough является родственником нашей "Ноосферы": он был построен на замену ледоколам Ernest Shackleton, который приобрела Италия, и James Clark Ross, который был приобретен Украиной и стал "Ноосферой". Во-вторых, наши зимовщики уже более восьми месяцев находятся в изоляции, поэтому появление судна, с которым можно выйти на связь, – это всегда интересное событие", – отметили в посте.

Британский корабль двигался на станцию "Ротера", которая находится на несколько сотен километров южнее украинской антарктической станции. Украинцы приветствовали прохождение ледокола, но из-за снегопада смогли рассмотреть только его силуэт.

"Бейскомандер 26-й антарктической экспедиции Богдан Гаврилюк смог выйти на радиосвязь с экипажем. Он поздравил команду с первой миссией в Антарктике и передал привет зимовке на станции "Ротера". Британские коллеги выразили надежду, что скоро встретят бывший [ледокол] James Clark Ross", – сообщили в НАНЦ.

Ледокол Sir David Attenborough был построен в 2016–2019 годах. Он назван в честь 95-летнего британского ученого Дэвида Аттенборо, который в сентябре 2019 года присутствовал на церемонии присвоения имени кораблю.

Длина нового ледокола – 128,9 м, ширина – 24 м, водоизмещение – 15 тыс. тонн. Ледокол "Ноосфера" имеет длину 99 м, ширину – 18,85 м, водоизмещение – 5,7 тыс. тонн.