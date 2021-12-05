ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Ледокол "Ноосфера" перед экспедицией в Антарктиду отправили на техобслуживание

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Антарктиду "Ноосфера" отправится в середине января 2022 года
В Антарктиду "Ноосфера" отправится в середине января 2022 года
Фото: president.gov.ua

Флагман украинского научного флота, ледокол "Ноосфера" 4 декабря из морского порта Одессы отправился на судоремонтный завод в Черноморск Одесской области. Об этом написала в Facebook пресс-служба Национального антарктического научного центра.

"Как и любое транспортное средство перед большой дорогой, а в Антарктиду из Украины не менее пяти-шести недель хода, тем более перед походом в ледяные моря наше судно должно пройти серьезное техническое обслуживание. Следует проверить работу всех механизмов – от двигателей до кранов и лебедок на исправность, заменить отработанные масла. Отдельной задачей является очистка корпуса от наростов морской растительности и техобслуживание "подрулек", специальных винтов, обеспечивающих маневренность судна в сложной ледовой обстановке", – рассказали в НАНЦ.

Большинство из этих работ невозможно выполнить на причале одесского морского вокзала.

"Техническими работами будет руководить опытный старший механик Андрис Кубулинс, более шести лет работавший на судне James Clark Ross и, когда оно стало "Ноосферой", согласившийся перейти с Британской антарктической службы на работу в украинский экипаж ледокола", – отметили в посте.

В Антарктиду "Ноосфера" отправится в середине января 2022 года.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1796206747255861

Контекст:

James Clark Ross – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в НАНЦ.

Украинские полярники в феврале попросили Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство "сделает все" для этого.

7 июля правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что судно обойдется Украине в $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Позже процедуру покупки согласовал комитет Верховной Рады.

19 августа НАНЦ и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола. 30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.

29 октября стало известно, что ледокол получил новое имя – "Ноосфера". Название было выбрано, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции "Академик Вернадский", названной именем украинского ученого, одного из основных авторов философской теории ноосферы.

Теги: Украина, Одесса, Антарктида, экспедиция, судно, полярники, экипаж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
Умер основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн
Cardi B стала креативным директором Playboy и показала пышную грудь в экстремальном декольте
Cardi B стала креативным директором Playboy и показала пышную грудь в экстремальном декольте
"Максим, серьезно?", "Волочкова №2". Галкин сделал необычный педикюр и показал фото
"Максим, серьезно?", "Волочкова №2". Галкин сделал необычный педикюр и показал фото
"Невероятно красивые девочки". Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью
"Невероятно красивые девочки". Ани Лорак умилила сеть новогодним фото с дочерью
Принц Уильям рассказал, какую песню они пели в машине с принцессой Дианой, когда та везла их с братом в школу
Принц Уильям рассказал, какую песню они пели в машине с принцессой Дианой, когда та везла их с братом в школу
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой
"Мое тело полнее". Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес
"Мое тело полнее". Тайра Бэнкс в купальнике продемонстрировала лишний вес
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом
"Такое счастье видеть, как она уплывает". Супермодель Бундхен спасла морскую черепаху
"Такое счастье видеть, как она уплывает". Супермодель Бундхен спасла морскую черепаху
Тимофей Милованов женился на своей коллеге
Тимофей Милованов женился на своей коллеге
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка"
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка"
"О, сиська выпала", "Так и по девочкам можно пойти". Астафьева полностью обнажила грудь
"О, сиська выпала", "Так и по девочкам можно пойти". Астафьева полностью обнажила грудь
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину
Победитель "Голосу країни" Сасанчин женился на своей беременной девушке
Победитель "Голосу країни" Сасанчин женился на своей беременной девушке
"Что не так с бабушкой?" На новых снимках Мадонну раскритиковали за злоупотребление Photoshop
"Что не так с бабушкой?" На новых снимках Мадонну раскритиковали за злоупотребление Photoshop
Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена
Лидер группы Maroon 5 Адам Левин сделал тату на лице. Фото показала его жена
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью (187120)
2
"Орешек – класс!" Рианна крупным планом показала пятую точку (101412)
3
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать (66280)
4
"Я много раз была замужем. И каждый раз удачно". 45-летняя Бадоева показала фото в платье невесты (58261)
5
"Огромное сердце". Ребрик оголила пышную грудь и рассказала о рабстве (52646)
6
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте (45585)
7
"И попа красивая, и грудь". Никитюк оголилась перед камерой (36325)
8
"Язык набок, вся смухортилась", "Потапу повезло". Каменских выставила грудь перед камерой (33994)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS