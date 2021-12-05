Ледокол "Ноосфера" перед экспедицией в Антарктиду отправили на техобслуживание

В Антарктиду "Ноосфера" отправится в середине января 2022 года Фото: president.gov.ua

"Как и любое транспортное средство перед большой дорогой, а в Антарктиду из Украины не менее пяти-шести недель хода, тем более перед походом в ледяные моря наше судно должно пройти серьезное техническое обслуживание. Следует проверить работу всех механизмов – от двигателей до кранов и лебедок на исправность, заменить отработанные масла. Отдельной задачей является очистка корпуса от наростов морской растительности и техобслуживание "подрулек", специальных винтов, обеспечивающих маневренность судна в сложной ледовой обстановке", – рассказали в НАНЦ.

Большинство из этих работ невозможно выполнить на причале одесского морского вокзала.

"Техническими работами будет руководить опытный старший механик Андрис Кубулинс, более шести лет работавший на судне James Clark Ross и, когда оно стало "Ноосферой", согласившийся перейти с Британской антарктической службы на работу в украинский экипаж ледокола", – отметили в посте.

В Антарктиду "Ноосфера" отправится в середине января 2022 года.