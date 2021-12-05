Ледокол "Ноосфера" перед экспедицией в Антарктиду отправили на техобслуживание

"Как и любое транспортное средство перед большой дорогой, а в Антарктиду из Украины не менее пяти-шести недель хода, тем более перед походом в ледяные моря наше судно должно пройти серьезное техническое обслуживание. Следует проверить работу всех механизмов – от двигателей до кранов и лебедок на исправность, заменить отработанные масла. Отдельной задачей является очистка корпуса от наростов морской растительности и техобслуживание "подрулек", специальных винтов, обеспечивающих маневренность судна в сложной ледовой обстановке", – рассказали в НАНЦ.
Большинство из этих работ невозможно выполнить на причале одесского морского вокзала.
"Техническими работами будет руководить опытный старший механик Андрис Кубулинс, более шести лет работавший на судне James Clark Ross и, когда оно стало "Ноосферой", согласившийся перейти с Британской антарктической службы на работу в украинский экипаж ледокола", – отметили в посте.
В Антарктиду "Ноосфера" отправится в середине января 2022 года.
James Clark Ross – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в НАНЦ.
Украинские полярники в феврале попросили Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство "сделает все" для этого.
7 июля правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что судно обойдется Украине в $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Позже процедуру покупки согласовал комитет Верховной Рады.
19 августа НАНЦ и британское учреждение "Исследования и инновации" подписали акт о покупке ледокола. 30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.
29 октября стало известно, что ледокол получил новое имя – "Ноосфера". Название было выбрано, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции "Академик Вернадский", названной именем украинского ученого, одного из основных авторов философской теории ноосферы.